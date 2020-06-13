【香港製造】找不到心意的服裝，你會怎樣做？90後的Ceci和靜儀，決定自己車衣、在葵涌廣場開店，堅持「兩對手」全人手香港製造，由倒貼營運，到月售四、五百件服裝，最大成就不是賺錢，而是不妥協之餘，也替同路人找到合適的衣服。 攝影：黃寶瑩

25歲的Ceci（圖左）和26歲的靜儀（圖右）6年前創立「Double.C」。（黃寶瑩攝）

90後女生決心開店做「工廠妹」：不想一式一樣

「葵涌廣場」對喜歡穿搭的少女生來說，是一個尋寶好地方，有平價的服飾，同時也有日韓製，三樓的時尚坊更是臥虎藏龍，有着不同香港服裝小店，Ceci與靜儀便是其中一員，她們更是少數堅持全香港製造的品牌。

「畢業後，我成為幼稚園老師，職業關係，要經常穿長裙，但我個子較高，又有一點微胖，在市面上都找不到心意又適合自己的服裝，加上剛出社會收入不高，喜歡的又負擔不起，便宜的卻一式一樣，所以把心一橫，不如自己試下車，心想車一條線應該很簡單吧？」這樣，靜儀便拉着中學好友Ceci一同開始學習車衣。

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兩個女生，兩部車衣機，看着不同車衣書，去深水埗選布，品牌便正式成立。六年前，在Instagram shop未十分盛行時，她們先參加不同市集希望讓更多人認識，後來拿着市集賺來的五萬，Ceci辭掉正職、靜儀轉做兼職，膽粗粗便開店了：「當時還年輕，沒想過會蝕；要是沒錢了，大不了再找過工作，回想起來，覺得自己挺勇的。」當時身邊沒有人支持，無論是家人還是另一半，覺得Ceci和靜儀只是「玩玩下，玩夠就算」，剛好二人都是「唔可以畀人睇死」硬着頭皮，做着做着，店舖做了兩、三年，終於上軌道，開始賺錢，靜儀也辭掉工作，全心全意發展Double.C。

靜儀是170cm的「微胖女」，Ceci則是158cm的「小隻女」。（黃寶瑩攝）

店主Ceci和靜儀正正有着絕大部分香港女生的身型，一位是158cm的「小隻女」，另一位是170cm的「微胖女」，因此所有衣服都是free size，也明白不同高度的女生煩惱所在。她們希望所有體型的人都能找到心意的服裝；她們也按不同女生身型煩惱設計，按圖看看設計和偷看新品＝＝＞

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拒減成本送大陸量產 每日堅持車廿件衫

創業與經營都是一門學問，但對Ceci和靜儀來說這都不是最痛苦，而是設計與製造。

開服裝店的人大有人在，但堅持香港製造的絕不多，她們開業至今，由畫紙樣、找布料、車衣、訂單、銷售都是她們一手包辦，最忙碌時，每天只睡數小時，張開眼又要回到工作室裁布、車衣，她們卻從沒放棄自家製。

每件衫堅持香港製造，售價也是百元到四百不等。「拿到大陸量產？從來沒有想過，我們都知道大陸成本便宜，但我們還是想一手一腳做，可以保持品質。每一件都是我們的心血。」就是如此，兩位「工廠妹」一天車二十多件衣服，工作十小時以上，有時會感到辛苦，但每一次能設計出滿意的服裝，她們便可以開心一整天。

「香港製造」定價便可以再降低一點？

然而，她們也曾經為「香港製造」感到沮喪，有些人會認為自家製，定價便可以再降低一點，又或覺得車衣很快，不需要等待7 – 14天等等，對方的不諒解，尤如在沒殺她們背後的努力與創作：「在台灣擺市集時，台灣人就算略嫌我們定價高（對比台灣，香港成本較貴），但都非常欣賞手作，覺得自家製很厲害，相反在香港欣賞手作的意識並沒有那麼高。」

堅持香港製造，售價也是百元到四百不等。（黃寶瑩攝）

一切的一切，也沒有令Ceci和靜儀放棄，反而令她們愈做愈好，客人意見令他們更著重布料的品質，每件製成品他們都會做測試，看看會否脫色、縮水，才敢出貨；從前她們只做半截裙，經客人反映，覺得比較單一，她們也同意，因而設計出更多款式，正因如此品牌改良後，客源更多了：「我們以前很喜歡印花，長大了品牌變得更簡約，偏日系，長癩癩的，有客人指我們是『無印風』…以前我們不定期出款式，現在希望一個月兩款，而且款式都可以供客人mix and match，一套買回去。」

6年前一句「捉緊夏日的尾巴」，Ceci和靜儀便約地產看租盤，品牌就此誕生了，常說「堅持比開始更難」，但在聚多的日韓貨中，兩位90後女生做到了。