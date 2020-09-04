人間香奈兒Jennie十六套CHANEL穿搭盤點　意想不到的青春休閑風格

被稱為「人間香奈兒」的BLACKPINK Jennie，原來一身具有品味的裝扮及對美感的追求一切都來自於母親的熏陶，對CHANEL的一個印象便是發掘母親衣櫥裡面的懷舊 CHANEL服飾，完全打動小女孩的心。私底下Jennie多半以休閒的造型詮釋CHANEL，從bomber jacker、闊腳褲、球鞋到衛衣等等，充滿青春洋溢的氣息，絕對讓你改觀，沒想到CHANEL這麼好搭。

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為什麼Blackpink的Jennie有「人間香奈兒」這樣的封號？一開始是因為Jennie不管是台上還是台下，似乎情有獨鍾香奈兒這個品牌，時常看到她全身上下至少有一樣單品是香奈兒。 Jennie 擁有厭世與甜美的反差感，在詮釋香奈兒服裝時，反而有了不同的新鮮感而受到粉絲的效仿，因此被韓國媒體稱為「人間香奈兒」。

無論是台上奢華的造型，還是台下法式復古的風格，Jennie 絕對是個稱職的 CHANEL 代言人。這也讓韓國CHANEL Beauty 看中她對品牌的忠誠及 CHANEL 服飾的詮釋，在2018年成為新一代繆斯女神。私底下的 Jennie沒有選擇CHANEL經典的軟呢夾克或者珍貴的包款，反而以LOGO上衣或者圖騰針織上衣，搭配出讓人意想不到CHANEL穿搭。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：韓封「人間香奈兒」！這些年Blackpink Jennie 十六套讓你意想不到的CHANEL穿搭全紀錄】