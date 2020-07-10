【Peach John限時大減價】繼6IXTY8IGHT減價，日本內衣品牌Peach John也由7月9日起，進行10天限時的年中夏日大減價，不少人氣商品也有減價優惠。

Peach John在7月9日-7月19日，一連10日，分別在銅鑼灣、尖沙咀、元朗分店進行減價。（peachjohn_hk@instagram）

Peach John 年中夏日大減價 內衣低至$50

Peach John於7月9日至7月19日，一連10日，分別在銅鑼灣、尖沙咀、元朗分店進行減價優惠，而且包括大量人氣胸圍系列，如「PJ DAYS」、「Dream」、「Decolletan」和「Love & Peach」等系列，低至4折，指定內褲則$99／3件，而正價貨品同樣享有9折優惠，滿$800則為 8折。

另外，Peach John在不同分店更設有限定減價款式，尖沙咀則是擁有最多限定款，如泳衣、無肩帶胸圍套裝等。

按圖看看Peach John所有分店減價款式==>

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按圖了解Peach John不同分店限定減價款式==>

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記者推介夏日必搶內衣款式

夏天時，女生的服裝的領口、款式會較多變化，如近年流行的「一字膊」、復古宮廷式方領，甚式是夏日常見的吊帶裝，這些款式都不能讓女生好好穿日常的內衣，要不然會「露底」，非常不好看，而且破壞服裝設計特式，在眾多內衣中，平口、無肩帶內衣便是夏日必備，Peach John更是深得網民喜愛。

Peach John無肩帶內衣包覆性、舒適度都是中上，重點是，平口內衣會因為無肩帶而滑落，這是女生最怕的，Peach John的內衣卻是不會有這種狀況發生，它會一整天都在「正確位置」，是筆者夏天常穿的內衣，現在正值優惠，只需$50（原價：$208），是入手多套的好時機。

葵芳店需沒有大量減價款式，但精選內褲也享$30／1件，精選胸圍低至$100／1件，同正價貨品同樣享有9折優惠，滿 $800則為8折。

除了Peach John，6IXTY8IGHT早前已經進行減價，除了內衣系列，運動服和女裝都有大量優惠，按圖看看有甚麼「特價款式」＝＝＞