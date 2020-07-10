平凡的外貌可以靠化妝來變美，而天生矮小的身材，也可以透過穿搭技巧來「視覺增高」。台灣時尚網紅兼YouTuber Meg擁有前衛又獨特的穿搭風格，身高153cm的她自有穿衣妙法，小個子的她卻可以穿出如模特般的身形，網民被稱為「矮子界時尚教主」，成為眾多嬌小女生追棒的穿搭圖鑒。

台灣時尚網紅Meg身材嬌小卻能穿出模特兒身形，被稱為是被稱為是「矮子界時尚教主」。minimatterstw@IG)

專為嬌小女生而設的日常衣著

Meg深深了解到嬌小女生的煩惱，出街買衫可以選擇的款式有限，有很多衣服款式卻因為長度問題而被迫放棄購買，因此她以親身經驗出發，經常在YouTube個人頻道及Instagram上分享增高穿搭技巧；此外還珧融合自己的服裝品味及與品牌合作的經驗，創辦出個人時裝品牌「mini matters」，以「mini but mighty，即使微小也很重要」為宗旨而打造出嬌小女生日常衣著。服裝設計混合了Meg最愛的「Classic、Vintage、Boyish」三種風格，首波網上公開發售便大受歡迎，價格還十分親民，而且還有海外郵寄服務，即使是連台灣地區以外的朋友都可以購買得到。

「mini matters」的設計十分適合小個子女生：（按圖看更多）

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Meg的日常穿搭也很適合嬌小女生們作為參考，特別是同樣喜愛復古風味的女生，一定會被Meg的古典穿搭所吸引。這次就向Meg偷師，看看如何利用服裝去改變身形矮小的缺點，變身長腰美女吧！

1. 高腰寬鬆長褲

Meg很喜歡軫長及腳踝的寬褲，顯瘦又顯腿長，嬌少女生必備。(maygobla@IG)

很多嬌小的女生都會避開過於寬鬆的衣服，害怕顯胖又駕馭不了。可是Meg卻是很好的示範，她十分鍾情Boylish風格的穿搭，經常以寬鬆的高腰長褲配襯，特別是長及腳踝的寬褲是她最常穿的單品之一。這種寬褲不但可以提高腰身比例，還可以有拉長雙腿的視覺 ;而且下半身較肥或者盤骨較闊的女生還可以用來修飾下半身缺點，一舉多得。長寬褲除了可以塑造出男友風格外，還可以配搭成日系風，十分百搭。

Meg示範高腰闊褲「增高」技巧：(按圖看更多)

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2. 連身長裙或半身長裙

，只要選對材質，嬌小女生也穿起長裙也不會有累贅感。(maygobla@IG)

很多嬌小女生覺得生得矮就要穿短褲短裙，害怕穿起長裙會產生累贅感，可是五五身形或者身形比例不太好的女生，穿上短褲短裙反而會容易暴露腿短的缺點。Meg就向大家分享了心得，指只要選對材質，嬌小女生穿長裙反而有增高效果，例如垂直長身的剪裁可以有視覺延伸的效果，讓身形顯得修長，另外挑選長裙質料時要注意盡量避開厚重的材質，以飄逸的輕柔絲質或雪紡質地為主，就不會有累贅感。

Meg示範矮小女生長裙穿搭技巧：(按圖看更多)

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3. 衣服顏色要鮮艷 配飾要誇張

Meg的穿搭總是充滿各種鮮艷的色彩，讓人有更多的新鮮感。(maygobla@IG)

Meg強調個子嬌小的女生最好不要穿太過素色的衣服，這樣就會淹沒在人海中，大家就更加看不到你。不妨嘗試大紅、黃色、粉色這些鮮艷顏色或者帶有圓點印花圖案的衣服。如果不喜歡穿得太過高調的話，可以在簡約的衣著上搭配較誇張的飾品點綴整個造型，這樣不但可以突出自己，還能轉移注意力，讓整個人看來更有焦點，身形即使矮小也可顯得出眾。

Meg示範矮小女生的花巧穿搭重點：(按圖看更多)