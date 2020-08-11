【手袋時尚】小資女最愛！4個設計師品牌　質感不輸大牌CP值超高

對女人來說手袋永遠不嫌多，不過想要找到外型時髦又實用的命定款可真是不容易，尤其現在只要在 Instagram 上的出鏡率爆表，就會立即成為眾人追捧的爆款袋，當路上每個人都在拎一樣的袋款時，「不會撞款」反倒變成選袋時的一大重點！

其實內行的袋迷不只會關注大品牌的手袋，就連其他設計師品牌都在它的口袋名單中，近年有許多來自世界各地的小眾品牌竄出頭，舉凡 BOYY、By Far、Staud，雖然它們的品牌名字並非精品大牌那般耳熟能詳，但論質感一點也不會輸那些一線名牌包。如果你手上沒那麼多預算也不想要一直跟別人撞袋，這回編輯精選出 4 個潮人偷偷愛用的超夯小眾品牌，每一個款式都美到超欠收！

1. SENREVE 今年必認識的竄紅爆款袋

小眾品牌若想要一砲而紅，最快的方式莫過於在眾多時尚潮流 KOL 的社群版面上曝光，只要有了她們的加持想變爆款袋一點也不難！而來自美國三藩市的 SENREVE 便是最好的例子，從最狂部落客 ChiaraFerragni 到 Marvel隊長 Brie Larson 都愛不釋手，由雙人設計師 Coral Chung 和 Wendy Wen 在 2016 年創立，目前已累積近 16 萬粉絲！

兩位設計師皆是熱愛工作的女強人，因此在手袋款的設計上會以耐裝實用為主，採用 100% 意大利小牛皮製成，並且強調一顆包會有多種揹法，非常適合到處走跳的上班族或大學生。為了能夠輕鬆搭配於日常造型中，手袋的外型時髦簡約又俐落，其中像是 Aria 腰包、Maestra 系列都是炙手可熱的明星款。

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2. WANDLER 時裝周街拍出鏡率最高的大黑馬

荷蘭的 WANDLER 是近幾季時裝周街拍場上的常勝軍，設計師 Elza Wandler 在 2017 年成立品牌，在短短不到 3 年的時間就已經坐擁 9 萬粉絲！雖然 WANDLER 是來自西歐荷蘭，但品牌堅持使用意大利的頂級皮革製作包款，再加上選擇在工坊進行生產，所以每咖包都要花費半天以上的時間製成，工藝的部分相當精緻且細膩，從外型就看得出滿滿的細節。

除了對皮革講究外，不難發現 WANDLER 多數手袋款色調十分搶眼，像是芭比粉、天空藍，抑或宛如101斑點狗的印花圖紋，一拎上手直接成為全場焦點。整體包身設計簡單大方，卻散發著優雅的氣息，特別推薦給穿搭偏向氣質風的女孩！

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3. Elleme 超模 Bella Hadid、Gigi Hadid 都是粉絲

時尚迷到法國必逛的獨立設計師包包品牌 Elleme 創立於 2015 年，以法式的清新優雅風格擄獲女孩心，就連超模 Bella Hadid 都是粉絲，今年二月在時裝周期間趕場，她手上拿著 Elleme 的手袋款，品牌便瞬間登上熱搜排行榜！當眾多品牌都紛紛推出 Logo 款式的手袋時，設計師 Jingjing Fan 反其道而行，選擇將標誌性的 Logo 壓印於手袋內側，這也更加突顯出袋身輪廓別緻的外型。

Elleme 的設計帶有法國女人的優雅感，看起來從容且展現出率性的時髦味，而且辨識度相當高，明星包款像是「包子」、「瑪德蓮」、「葡萄乾」，手袋的命名既可愛又俏皮，外觀形狀也呼應了各系列的趣味性名字。

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4. Joy Gryson 韓劇女主角也是死忠包迷

相較歐美設計師品牌大多是透過部落客或 KOL 加持，韓國的小眾品牌則是搭上韓劇熱潮，讓你無意見默默被燒到體無完膚，看女主角多次攜帶出鏡後默默地就想入手同款！其中在近兩年快速竄紅的 Joy Gryson 你不能不認識，主理人是住在紐約的韓裔新銳設計師，品牌定調為「輕奢路線」，從超夯韓劇《梨泰院 Class》、《夫妻的世界》到《雖然是神經病但沒關係》中都可以看見它的身影。

袋款設計簡約大方，全部都是單色素面款，就連主要用色都是以白色、裸色、奶茶色、灰色等柔和色系為主，營造出溫柔小姊姊的氣質。人氣最高的款式例如半月包、流浪包、梯形手提包，都是利用特色鮮明的包身輪廓提高辨識度，沒有 Logo 照樣可以圈粉無數！

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儘管小眾品牌推出至今短短幾年、沒有悠久的歷史，卻憑藉著質感佳且實用又不傷荷包的超高 CP 值累積一票鐵粉，看完以上 4 大小眾品牌推薦後，你是否也已經不小心入坑了呢？

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