「凍齡」是許多女生的夢想，除了保養要用功，穿搭也不容忽視。日本女生Nana身高160cm，經常分享Uniqlo、GU、Zara等減齡穿搭，她的年齡更令人驚訝？

Nana憑減齡穿搭吸納了4.2萬追蹤者。（nanapanda517@instagram）

Nana在選T-Shirt也會特意選一些袖口向上，拉長手的比例，又可以遮住手臂最粗的部分。點圖即看穿搭及公開Nana真實年齡＝＝＞

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穿工人褲、吊帶裙

年長的問題不是身材走樣，而是我們都沒有了以往勇於嘗試的心，慢慢穿搭也變得平平無奇，加上手腳都肉肉的，便想「由頭包到落尾」。

不露肉是沒有問題，Nana也是「包實型」，但所選的單品便要多元化些，同時利用Layering令穿搭減輕，在Nana的穿搭中最常見便是工人褲，工人褲的設計大多都鬆鬆垮垮，帶有活潑感，像是牛仔工人褲配上大地色T-Shirt，孭着小布袋，休閒又有活力。

如果怕被人誤會「扮年輕」，又可以在選色方面着手，黑白色便是最佳選擇，中和吊帶、工人褲的休閒設計，從顏色展示女性的穩重。

【凍齡穿搭】Uniqlo吊帶裙也是穿搭好物。（nanapanda517@instagram）

女生都非常害怕展示手臀而不穿吊帶裙，隨年紀增長，不鍛鍊肌肉，bye-bye肉只會愈來愈嚴重，而穿搭便可以修飾一下，選擇吊帶裙時可找一些鬆身些，方便內搭T-Shirt；如果想單穿吊帶裙，這時鬆身、袖口低的返計視覺上也可以顯瘦。

【凍齡穿搭】垂墜感的闊腳褲有顯瘦效果。（nanapanda517@instagram）

垂墜感闊腳褲是修飾下盤最佳拍檔

下身較寬的女生都是較難穿貼身的下裝，要不然會缺點盡露，Nana也非常清楚，因而她最愛穿闊腳褲，遮掩下盤大、雙腿不完美，垂墜感的闊腳褲更有顯瘦功能。

今年的闊褲流行小喇叭，上半部稍稍有修腿形的設計，而膝頭以下有小喇叭設計，上窄下寬，有修大腿的功能；雖然「攝衫」是有顯腿長突出腰線的效果，但對下盤沒自信的女生她們會寧願不「攝衫」，不如學一學Nana只「攝」一半，可以修飾下盤之餘，又時尚，又可展現腰線。

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「天王嫂」昆凌成立了個人品牌後，非常着重穿搭，當然也有不同的手袋配合她的穿搭，當中不乏Hermès 、Fendi、Deluxe、Salvatore Ferragamo等手袋，逾25個手袋收藏＝＝＞