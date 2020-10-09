ROLEX新錶2020｜8款女錶推薦　粉紅、粉藍Datejust 31大熱必收藏

常跟同事們開玩笑說，若要衝網路流量，寫勞力士就對了！這次應觀眾要求，小編幫大家整理了2020年勞力士女錶的重點新品，以Datejust 31與Oyster perpetual 36系列為主，一次介紹八款勞力士女錶讓各位大飽眼福！

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勞力士Datejust 31

Datejust 31系列自2019年推出蠔式鋼（其實就是904鋼）與貴金屬材質的錶款；2020年則推出更多樣式供選擇，其中以錶圈鑲嵌多達46顆約1.02克拉美鑽的Ref. 278384 RBR最受矚目，時標VI也鑲滿美鑽。雍貴紫主色調搭配拉絲打磨面盤，在不同角度光線照射下散發特殊的光澤，精緻且優雅。

今年推出的Datejust 31系列共四種款式，其中，綠面與棕色款搭載塗覆夜光物料的棒型時標，白色漆面款Ref. 278274則是立體羅馬時標，面盤簡約有型，18ct白色黃金材質的三角坑紋錶圈為此次新品重點。該系列內裝勞力士2236型機芯，為之前2235型恆動機芯的優化版本，改進的重點在於更換上具有四項專利的Syloxi矽游絲，除了不受磁場和溫差影響，抗震力也是傳統游絲的十倍。該機芯具瞬跳日期功能與雙向自動上鍊結構，並通過頂級天文台時計認證，可達每天正負兩秒內的時間精準度。

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勞力士Oyster perpetual 36

今年Oyster perpetual新品共推出41、36、34、31與28毫米等尺寸，這裡以官方新聞稿主推的36mm款為介紹主題。

今年勞力士Oyster perpetual 36在推出時造成不小的話題熱度，除了Pokemon的梗圖（誤）你可以發現勞力士此次用色大膽且多元，與通常偏保守的品牌理念大相逕庭，鮮麗亮眼的配色十分吸睛。該系列共推出綠松石藍、糖果粉、黃色、珊瑚紅、綠色、亮藍、銀色、黑色等八款色調，鮮豔選色舉手投足都是矚目焦點。

比起剛剛介紹的Datejust 31系列，Oyster perpetual 36錶徑足足多了5mm，然而在女錶市場仍屬合適，以手腕纖細的女性來說，36毫米的直徑戴在手上一點也不彆手，剛剛好的小尺寸搭配具專利的勞力士易調鍊節（Easy Link），讓使用者在佩戴上更方便。

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值得一提的是，錶款內裝與今年Submariner黑面無日期版本一樣的3230型恒動雙向自動上鍊機芯，可見品牌誠意十足，CP值頗高。3230型機芯具Chronergy擒縱系統，抗磁且穩定，動力儲存可達接近三日鍊。所有Oyster perpetual 36的時標與指針皆塗覆Chromalight夜光物料，特殊藍色夜光效果為腕錶看點之一。

但說真的，不論是充滿粉紅泡泡的Ref. 126000還是綠松石藍（到底是綠還藍，搞得我好亂啊）要撐起這幾款新品，想必對穿搭要有一定的Sense吧？不然穿粉紅紗裙搭配綠面Oyster perpetual 36的組合，好像……不太妥？

勞力士本來因疫情影響宣佈今年不出新錶，但有可能疫情趨緩或是其他商業策略的改變，突然！品牌在九月一號凌晨12點發佈全新錶款，這讓鐘錶媒體們難得忙碌了起來。其實除了發給各大媒體的新聞稿外，若認真研究一下勞力士官網就會發現更多品牌沒有說的小祕密，像是……今年Oyster Perpetual 34首次裝載了caliber 2232女錶機芯（以前都用男錶機芯），而該機芯其實就是前文所介紹的Cal. 2236無日期版本。