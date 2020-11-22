最新保值手袋盤點　二手交易網站數據分析：這9個款式越用越貴！

每年都有新的設計手袋屢屢被帶紅、搶翻，但能留在保值手袋排行榜的寵兒，可真的是憑真工夫，影響力跨及多個世代、設計概念不落潮流，且選材與工藝技法都經得起時間考驗，同時品牌聲勢也需居高不下，綜合以上嚴苛要求才能造就年年都漲價也不稀奇、早買早賺的保值手袋。

二手精品網站 Vestiaire Collective 整理了數萬筆資料，從容易轉手的買賣程度到具有漲幅價值的考量，釋出今年的保值手袋排行，一起來看看妳的愛包有沒有上榜？有就要入手了。

想知道買哪個手袋最保值？按圖看二手精品交易網站的排行榜▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

CHANEL

#CHANEL2.55 ＆ #CHANELclassicflap

香奈兒女士在 1955 年 2 月設計出 2.55 包時，也象徵著女權的新進展、在當時還被認為是反叛的標誌。它是第一款帶有肩帶的女裝包款，讓女性們可以自由支配自己的雙手，比如說，將其塞進口袋裡。時至今日，2.55 包仍是香奈兒主打產品，其保值能力極高，與 classic flap 一併成為品牌迷購入第一個手袋時的困難抉擇。

Classic flap 是老佛爺以香奈兒女士經典 2.55 包為延伸，保留了原版的典雅上，又賦予了多年來的入時風格。鏈帶上改以加入皮革鍊，再加上經典雙 C Logo 包扣，將所有令人珍愛的元素集於一身。

Céline

#Luggage

囧臉包三個字在 Luggage 剛上市時席捲整個時尚圈，有趣的特殊又不失簡約的外型，讓它迅速站穩 IT Bag 的位子，而最受喜愛的前創意總監 Phoebe Philo 的離開、及 logo 改革，都讓鐵粉們在二手市場為 Luggage 持續加溫。

Dior

#LadyDior

Dior 最為代表性的優雅款，黛安娜王妃帶紅後的形象一直深植人心，經典的粉紅、白、黑，直至今日人氣依然居高不下，而近年隨著每季設計主軸變化款，如今年的刺繡，價格未來也持續看漲！

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+ 8 + 8 + 8

Balenciaga

#BalenciagaCity

由品牌前創意總監 Nicolas Ghesquière 所設計的手袋，被稱為機車包的 Balenciaga City 爆紅至今身價仍不減，其仿舊的皮質讓轉售的程度更彈性，依舊是手袋迷的所愛。

Hermès

#HermèsBirkin & #HermèsKelly

Hermès Birkin 一直以來都是許多女性的傳奇夢幻逸品，就算有錢也不一定買得到！轉售價值取決於樣式，皮革類型和金屬副料的選擇，其中最受歡迎的 25 公分黑色 Epsom 金釦款是許多入門新手的最愛，其餘款式則依照保存狀況和稀有度售價從 9 千到 15 萬美元不等。

Hermès 一向是最保值的手袋品牌，我們來看一下它們的二手價格。

Kelly 誕生於 50 年代的經典，如今依然深受年輕世代所愛，Emma Watson、Kylie Jenner 等年輕女星，都捧出了他的流傳價值。而品牌極為困難的配貨方式，讓二手市場成為許多人的購買途徑，也因此即便景氣低迷，Kelly 身價仍舊水漲船高。

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+ 5 + 5 + 5

Louis Vuitton

#Neverfull

Louis Vuitton 代表手袋之一，擁有經典 monogram 的 Neverfull 同樣強勢，象徵著永遠裝不滿之外， Neverfull 也代表女人填不滿的慾望，在大型托特款式中，耐用度與地位極高！

Fendi

#MonTresor

擁有小包體型，卻有大包容量的包款，集結了流行元素於一身，將較於品牌其他手袋價錢上也較好入手，有許多時尚人士更將該款推薦為精品新手必買的入門款！

如果你的願望清單當中有一款經典保值手袋，還是趕緊列為首位購入吧，不論是不是想當成投資，不趕緊入手，漲價的幅度可是一年接著一年呢！

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【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】