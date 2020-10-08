【CHANEL、LV手袋】鍾欣潼阿嬌疫情期間，意外公開家中「手袋牆」，背後一系列CHANEL菱格紋手袋成熱話。但要數CHANEL收藏量最多女星，台灣女藝人王思佳未必會輸，她的收藏更是罕見、誇張見稱，不時被台灣節目邀請分享「手袋經」。王思佳言論更非常出位：「如果你人生有跟廢物交往過，你就一定要買個廢包」，來看看她的衣帽間可以有多誇張。

CHANEL、LV放滿一整個櫃，台灣藝人王思佳有一整牆的手袋櫃。（pinksophia0818@instagram）

CHANEL、LV手袋牆 台女星王思佳衣帽間像專門店

38歲的王思佳父親是曾任臺灣高等法院檢察署檢察官，老公則是位商人，家境不俗。你或許說不出她的作品，但王思佳卻是台灣綜藝節目的常客，她經常分享收藏、當季戰利品，對時尚有獨到眼光，尤是喜歡誇張、粉紅色的手袋設計。

【絕版CHANEL一大籮】按圖觀賞王思佳專櫃般的衣帽間 = = >

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除了手袋，王思佳其他飾品收藏一樣驚人，甚至有女明星會找她借飾品 ，按圖看看王思佳的收藏 = = >

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鍾情Chanel、Louis Vuitton（LV） 被封「浮誇女王」

王思佳是一個不折不扣的「手袋控」，更比喻手袋是真愛：「就像你錯失了一個真愛，他就再也不會回頭了」；她與不少女生一樣，較為喜歡Chanel手袋設計，但比起經典款式，她更喜歡配額少、特別設計的，別人不喜歡的通常都成了她心頭好，因為她不喜歡與太多人撞款，像是充滿沙子的Chanel Flap、水泡設計的Chanel crossbody bag；她曾誇張得，與老公看中了同一個Louis Vuitton幻彩設計的Runway款手袋，但不甘於要共同擁有，因而二人分別也入手了同一個手袋，認真任性，難怪被封為「浮誇女王」。

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身為CHANEL狂迷 哪款她最不推薦？

王思佳珍藏多，她卻不會只把手袋放在家中欣賞，她認為手袋便需要拿出街使用，而且她更樂於送自己的收藏給朋友，非常霸氣，按圖看看王思佳手袋推介，她又送甚麼手袋給朋友 ？身為CHANEL狂迷，又有哪款她最不推薦？= = >

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夠誇張就買：「放甚麼不重要」