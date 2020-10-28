12星座選手袋看個性︳金牛選Gucci性價比高 山羊只投資升值款？

【12星座手袋】一年一度Black Friday 快到，加上新一季手袋已出籠，相信久未大手消費的女生，已開始爬文留意有哪些手袋適合自己。 如果還是三心兩意，不如從12星座角度出發，看看自己星座投資手袋的心法，還有哪些袋款較適合你的星座與個性。

12星座手袋︳你認為自己的星座適合甚麼手袋款？（《愛的迫降》劇照）

【12星座手袋】水象星座

雙魚座、巨蟹座、天蠍座均屬於水象星座，散發出濃厚的女性氣息，心思細密，注重生活及情感的每一處細節、儀式感，在投資手袋方面，選擇一些優雅、充滿浪漫氣勢的設計較為適合。

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【12星座手袋】風象星座

雙子座、天秤座、水瓶座都是善於交際、情緒較飄忽的風象星座，熱愛社交的他們，出席不同社交場合成為日常，是12星座中最愛購物的一群，時尚、新款手袋統統都是必需的。

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【12星座手袋】土象星座

金牛座、處女座與魔羯座的朋友都散發着穩定、現實的氣息，他們着重務實，重視物質與感官享受，購買手袋時當然要保值為上。

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【12星座手袋】火象星座

情感豐富的白羊座、獅子座和射手座不習慣隱藏情緒，購買手袋時一定會找一個最能代表自己的，而且他們不用思考太久變能入手。

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