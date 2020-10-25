BLACKPINK︱人氣女團從頭到腳都是CHANEL、DIOR公開熱搜單品清單

韓國人氣女團BLACKPINK自出道而來，一直爆紅！最近推出新專輯《THE ALBUM》，派台作《How You Like That》和《Lovesick Girls》在Youtube上載MV，觀看次數在短時間內已破億，非常厲害。加上Netflix同期亦推出一部BLACKPINK的紀錄片，紀錄4位女生的奮鬥歷程，可見公司YG娛樂有意在宣傳上再加一成。

BLACKPINK最近推出新專輯《THE ALBUM》（Instagram@jennierubyjane）

BLACKPINK的人氣全球高企，亦是時尚界的寵兒。細看BLACKPINK 4位成員的Instagram，也不難發現她們每人都各自代言一個品牌，冠稱「全球最強帶貨女皇」！除了代言CHANEL的「人間香奈兒」Jennie、Lisa是CELINE的全球代言人、Jisoo是DIOR小公主、Rosé亦是YSL Saint Laurent的酷美代表，化妝品、時裝、包包、鞋履、香水等，從頭到腳都是國際時尚大牌，成為流行指標，令粉絲著迷。看看以下BLACKPINK的潮流穿搭術，學習成為時尚女生吧！

▼Jennie - CHANEL的「人間香奈兒」▼

+ 5 + 5 + 5

▼Lisa - CELINE全球代言人▼

+ 11 + 11 + 11

▼Jisoo - DIOR小公主▼

+ 14 + 14 + 14

▼Rosé - YSL Saint Laurent的酷美代表▼

+ 2 + 2 + 2

保養包包必備：收納掛袋

女生們總愛買大大小小的包包，但要注要包包收納法。若然不慎收納包包，有機會導致鋪塵、發霉、甩皮、潮濕、變型，心愛的包包便「凍過水」！善用包包收納掛袋，方便又省位置！

包包收納掛袋 (顏色隨機) $99

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/10/25）

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