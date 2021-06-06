撰文： 陳思霖 周凱欣 最後更新日期： 2021-06-06 23:35

蔡卓妍（阿Sa）經常都會在Instagram中分享日常穿搭，經常被指時尚品味遠超於拍擋鍾欣潼（阿嬌），備受網民讚賞，更有「正菜妍」的稱號，究竟當中又有何時尚穿搭秘訣？

蔡卓妍（阿Sa）經常在IG分享穿搭，百變弔又具潮流感的穿搭風格獲網民讚賞。（IG@choisaaaa）

蔡卓妍（阿Sa）擁有一張童顔的臉孔，38歲的她仍然少女味十足。從偶像組合Twins出道至今，由昔日青春可人的小女生蛻變成更有魅力的輕熟女，她的穿衣品味經常都帶來驚喜，風格十分百變。阿Sa就曾在小紅書就分享了她最常穿著的「白tee」和「白襯衫」的襯衫技巧，教大家只要一件簡單的白色衫就能夠輕鬆「走天涯」，變換出各種不同風格。

蔡卓妍（阿Sa）對白色衫情有獨鍾，日常穿著率極高。（IG@choisaaaa）

蔡卓妍（阿Sa）衣櫃必備V領白Tee

蔡卓妍（阿Sa）在影片中示範了每個女生的衣櫃裡基本上都會有的「白tee」穿搭技巧。她表示白tee超級百搭永不失手，而V領的設計更可以突顯出鎖骨線條，比起圓領更加顯瘦，特別是微胖的女生更要露出鎖骨位置。蔡卓妍更示範了利用白tee，穿出了OL、日常及約會等5種不同風格，所有女生適用！

▼▼▼【按圖看】蔡卓妍（阿Sa）V領白Tee配襯要訣，襯牛仔褲永遠不失手▼▼▼

蔡卓妍（阿Sa）白襯衫時尚造型 一年四季合用

蔡卓妍（阿Sa）指除了白Tee之外，白襯衫也是經典不敗的時尚單品，她在小紅書中也示範了白襯衫的多種穿搭風格，打破大家對白襯衫過於正式和斯文的印象，可以知性成熟，也可以配搭出小清新文青風，一年四季的實用率高！

▼▼▼【蔡卓妍（阿Sa）白襯衫配襯要訣，如何配搶出時尚氣場？】▼▼▼

▼▼▼【GU 、Uniqlo10款夏日人氣白衫推介，最平$79入手遮手臂時尚白tee】▼▼▼