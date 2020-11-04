LV Speedy 25成年輕人入手名牌袋首選？3個讓它不退流行的原因

Louis Vuitton Speedy是LV的代表性袋款之一，已經存在很長時間了，是一個受到男女、各個年齡層喜愛的傑作，此款式於1930年以「Express」之名推出，靈感源自於當時快速的交通，採用柔軟的Monogram帆布製成，小巧優雅，完美配合城市生活的格調，以引人注目的造型、皮革卷邊手柄及標誌刻紋掛鎖，傳承路易威登的雋永經典。尤其是LV Speedy 25多年來受到喜愛不退流行，因為有三個原因，更讓它成為許多20～30歲年輕人入手名牌包的第一個選擇。

Louis Vuitton Speedy 25價錢相對易入手，成為年輕人最喜歡的袋款之一，按圖看LV Speedy 25的穿搭照及款式▼▼▼

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只要入門價，小資族也能擁有的名牌袋

動輒3萬、8萬的名牌袋，對於學生、剛出社會的小資女孩，面對難以企及的價格必定感到沮喪。但是，Speedy 25定價HK$ 13,400，不到2萬的價格很容易達到目標，設計經典又好照顧，非常適合成為人生第一個品牌手袋。可以長時間使用的傑作，無論使用多少次都多少年都不退流行。

從休閒打扮到正式服裝都搭得起來

這個包的好處是它真的適合任何時尚，並且可以在整個季節使用。如果與簡單的休閒服搭配，質感卓越的Speedy 25將成為焦點，提升打扮質感，可以彰顯每種時尚的優點。著名的Speedy手柄是用皮革製成的，長時間使用會改變顏色，很有特色。一開始，顏色是白色到粉紅色，隨著使用，逐漸變蜂蜜色、濃褐色，更獨一無二。

容量適中，從日常到旅行都好用

Speedy 25是Speedy系列中最小的尺寸，然而，儘管它很小，但它卻是25 x 19 x 15公分足以應付日常使用。輕易地放進一個500毫升的寶特瓶和一本書，非常適合當作隨身手袋或是一日遊，由於尺寸和穩定性，也可以放在手提箱上。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：因為這三個原因，讓LV Speedy 25成為年輕人最想要的名牌包】