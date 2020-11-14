【平價手袋介紹】腋下袋（單肩袋）的爆紅程度，相信不是追捧時尚的女生也知道，特別是BLACKPINK Lisa用的Celine Ava Bag，更是今年的IT Bag之一，但索價HK$9,900，對於一般只想襯襯衫的女生並非宜人。 最近，Coach又有新搞作，推出復古腋下袋「Swinger」系列，最吸引的是，不用HK$3,000便有交易，為愛時尚的女生增添選擇。

Coach 腋下袋「Swinger Bag」是2021年的春夏手袋，親民的定價在剛推出已成熱話。（coach＠instagram）

Coach推出腋下袋$2XXX「Swinger Bag」

Coach 去年推出3千元的復古手袋「Tabby Bag」，多功能且復古實用的設計，加上多位明星加持，如昆凌、木村光希（Koki）等，成為了小資女搶購之選。

在各大品牌都爭相推出腋下袋（Shoulder Bag）的時候，Coach也不甘怠慢，在2021年春季系列推出復古簡約的「Swinger Bag」；Swinger Bag靈感是來自90年代的 Coach 標誌性設計，流線長形設計，頂部拉鍊與經典轉扣閉合設計，並採用鵝卵石顆粒皮革，不易弄花，另外，也備有今年流行的尼龍、Monogram手袋款，適合街頭、率性風的女生。

▼▼▼按圖看看明星示範Coach全新「Swinger Bag」的穿搭，及Coach Swinger Bag設計的吸引之處與各款價錢▼▼▼

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手袋值得一讚是，並附有可拆式的短肩帶與長斜孭帶，用家可按需要、打扮決定，手拎、緊貼在手臂底下，還是斜孭，增加手袋的可塑性，迎合三心兩意的女生。

腋下袋熱潮將會在2021年延續。（koki＠instagram）

腋下袋超百搭 女星秋冬穿搭=腋下袋+西裝褸短裙？

腋下袋設計簡約，但比起一般同樣是經典簡約的手袋設計，如相機袋（Camera Bag）、水桶袋（Bucket Bag）更顯百搭、時尚，一條簡單的牛仔褲加素色上衣，便是時尚的代表，想更突出一些，便可像BLACKPINK Lisa露出小蠻腰，配復古Monogram的腋下袋，有拉長下身比例之效。

像是踏入秋冬，女星都喜歡用來配搭黑色Oversize西裝褸、小短裙，型格又時尚，用作約會穿搭也不錯，要是怕全黑打扮會有距離感，則可以像名模Kaia Gerber內搭一件馬卡龍色的上衣。

▼▼▼按圖即看女星們、時尚達人腋下袋（Shoulder Bag）穿搭技巧，及與各種服飾的配襯示範，哪些上衣設計不可配這手袋？▼▼▼

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▼▼▼同場加映：24歲的歐陽妮妮生於名人世家，爸爸歐陽龍是前藝人，現在從政，媽媽傅娟也曾是圈中人，姑姑則是歐陽菲菲，歐陽妮妮會擁有多少個Hermès手袋？大讚哪款LV手袋？立即公開款式及價格（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼同場加映：「天王嫂」昆凌成立了個人品牌後，非常着重穿搭，當然也有不同的手袋配合她的穿搭，當中不乏Hermès 、Fendi、Deluxe、Salvatore Ferragamo等手袋，逾25個手袋收藏（延伸閱讀）▼▼▼