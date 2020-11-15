有看過「世上擁有最多 Hermès Birkin 手袋的女人」Jamie Chua（蔡欣穎）的手袋收藏嗎？能有人比她更誇張嗎？ 來自泰國的母子「Peepy and Mother Lee」雖然沒有拍攝過「手袋牆」，但是單看Instagram已感受到母子雄厚的背景，而且二人更因浮誇的打扮和手袋收藏上了時尚雜誌封面。

Peepy and Mother Lee 憑特出的造型，Instagram引來16.2萬追蹤。（peepy_and_mother_lee＠instagram）

泰國時尚母子浮誇穿搭引外媒報道 孭1個百萬Hermès不夠要「打孖上」

泰國一對母子「Peepy and Mother Lee」非常熱愛時尚，每天都要一同配搭過服裝、手袋才會出門，加上兩人感情非常要好，因而很多時都會以一模一樣的母子裝牽手出動。

最令人驚嘆是，Peepy and Mother Lee手拿的Hermès手袋多不勝數，家中更有一個Hermès小山，外出時，更不只孭一個Hermès外出，要「打孖上」才夠霸氣，他們的收藏絕非普通皮革，罕有的鱷魚皮才是真正富豪的表現，出眾的穿搭，Instagram引來16.2萬追蹤，也曾被泰國的《Hi Magazine》、《Thailand Tatler》，甚至外國媒體爭先訪問。

▼▼▼按圖即看Peepy and Mother Lee的Hermès收藏、市價，更出現真實版《三十而已》奢華名牌手袋人牆的場面▼▼▼

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Peepy被《每日郵報》問到家中有多少名牌收藏，他回應：「太多了，數不到。我們擁有本地設計師品牌手袋，也有國際大品牌的，我與媽媽從來沒有數過。」

Peepy and Mother Lee每次拍照都會擺同一個甫士，而「Home Alone」雙手扶臉頰，是二人的招牌，可同時展示到他們手上的飾物；Peepy 家中更是「金碧輝煌」，傢俱都十分奢華、浮誇，有水晶燈、紅絨布虎腳椅、一系列金色傢俬等，有時炫富還是時尚真是一線之差，網民對於二人的「時尚態度」當然好壞參半，有說他們「炫富」、「買Hermès如買Zara」一樣輕易。Peepy則指：「真正的風格沒有對錯。最重要是能清楚做自己。」

我無法抵抗限量的誘惑，因為它讓我覺得自己很獨特。 Peepy

▼▼▼大家都非常好奇Peepy and Mother Lee到底為何如此富裕，按圖看Peepy and Mother Lee的家中擺設與身分背景▼▼▼

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有網民指母子是奇葩，相信除了因極奢華的名牌手袋收藏外，亦罕見男人長大後仍常常與媽媽搭配母子裝出沒，Peepy接受內地雜誌《YOHO﹗BOY》訪問時分享，媽媽是他的一切，是老師，是朋友及靈感泉源。

我只希望大家看到我的照片能更愛自己的父母，好好孝敬他們。 Peepy

▼▼▼除了Hermès，身為前泰國《Hi Magazine》的主編也有其他「平價」手袋，按圖即看▼▼▼

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資料來源：《每日郵報》

▼▼▼同場加映：「天王嫂」昆凌成立了個人品牌後，非常着重穿搭，當然也有不同的手袋配合她的穿搭，當中不乏Hermès 、Fendi、Deluxe、Salvatore Ferragamo等手袋，逾25個手袋收藏（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼同場加映：24歲的歐陽妮妮生於名人世家，爸爸歐陽龍是前藝人，現在從政，媽媽傅娟也曾是圈中人，姑姑則是歐陽菲菲，歐陽妮妮會擁有多少個Hermès手袋？大讚哪款LV手袋？立即公開款式及價格（延伸閱讀）▼▼▼