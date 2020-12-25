楊冪、沈月撞裙穿搭高下立見？Lisa、歐陽娜娜撞CELINE外套雙輸？

穿搭筆記
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【撞衫女星】早前黃翠如出席《萬千星輝賀台慶2020》，與第57屆金馬獎頒獎典禮女星孫可芳「隔岸撞裙」。女星們不時也會出現撞衫情況，早前一件CELINE外套3位女星連環穿，配搭技巧高下立見？

▼▼▼點圖看黃翠如、孫可芳如何「隔岸撞衫」，穿H&M同樣裙卻不同襯法？（延伸閱讀）▼▼▼

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BLACKPINK成員Lisa、歐陽娜娜撞衫　卻同輸給38歲女星？

至於BLACKPINK成員Lisa與台灣藝人歐陽娜娜，曾穿Celine同款外套，二人更搭配相同款式的恤衫和牛仔長褲，不過明顯在髮型上略花心機，各有各的美態，但要是減齡與休閒感而言，卻有另一位38歲香港女星，穿得更好看？

▼▼▼BLACKPINK成員Lisa與歐陽娜娜如何搭配Celine復古緹花短版外套？哪位女星穿出復古味道？▼▼▼

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楊冪、「最美星二代」沈月穿同款裙　有人輸給打底衫？

女星於不同場合，穿上同一款當季時裝，並不是新鮮事，卻也是是穿搭巧架的考驗。如楊冪、「最美星二代」沈月，就曾穿上同一款晚裝裙，誰在打底一環稍稍失手？

▼▼▼以下女星曾穿同一款衣服，你又覺得哪位略勝一籌？▼▼▼

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延伸閱讀：

日本女生n.etsuu平日多在Uniqlo、Zara入手一些百搭服裝款式，她設有一系列「一周間」主題，示範一件服裝如何着足7日，難以讓人察覺是同一件單品？＝＝＞日本師奶Uniqlo褲穿一周7造型　襯CELINE毫無違和感　3款靴顯長腿

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