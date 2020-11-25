在日本一點也不忌諱「夜店文化」，著名的「牛郎」、「公關」如名人般存在，像羅蘭（Roland），而Enrike便是女版的羅蘭，有「第一夜店公關」稱號，她曾經3天便賺了2.3億日元（約1,716萬港元）的傲人業績。 男人買手錶，女人買手袋，Enrike當然有許多名牌收藏，她更曾拍片分享她3,000萬日元（約1,716萬港元）的手袋。

Enrike（エンリケ）是日本「第一酒店小姐」。（eri.ogawa1102＠instagram）

日本第一酒店小姐Enrike 生日花74萬買名牌

33歲的Enrike（エンリケ）是日本「第一酒店小姐」，22 歲進酒店工作，在名古屋開始發跡，她曾經在連續的3天生日派對上，有客人為她點了12座名貴香檳塔，讓她創下2.3億日元（約1,716萬港元）的業績；Enrike常在Instagram分享她的日常生活，不是搭頭等艙，便是穿名牌，到各地旅遊，生活猶如名媛。

▼▼▼剛剛踏入33歲的Enrike在Youtube上分享她的生日購物，一次入手Hermès、Chanel、LV，共花了1,000萬日元（約74萬港元）▼▼▼

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▼▼▼Enrike 3,000萬日元（約1,716萬港元）的手袋收藏會有些甚麼，竟然會有日本「國民品牌」GU？▼▼▼

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Enrike已退出「酒店界」，成為女強人。（eri.ogawa1102＠instagram）

身家10億日元 華麗背後：內衣穿6年、毛巾用了21年

除了懂得消費，Enrike也具有生意頭腦，在2019年引退後，轉型開美容院、酒吧、脫毛店，成為了企業家、女強人，也嫁給一位做生意的老公，現在身家坐擁10億日元（約7,435萬港元）；Enrike賺錢的實力無容置疑，但沒想到她華麗的背後卻藏了一個悲慘的童年，小時候她的父母當朋友的貸款擔保人，但對方「走佬」，家裏瞬間負債，讓她從小明白金錢的重要性，養成儲蓄習慣，她在節目《有吉反省會》透露，自己在小學時，就已存下300萬日元（約22.3萬港元）。

有趣的是，現在成了「富婆」的她也改不了節儉的生活習慣，在一般人面前，Enrike便是手拿Hermès、穿Prada，但私下，與朋友吃飯要AA制，喜歡連鎖餐廳進餐，例如CoCo壱番屋、薩利亞等。

▼▼▼Enrike老公更在《有吉反省會》公開Enrike私下日常，有按圖即看，穿了6年的內衣及用了21年的毛巾到底會是怎樣？▼▼▼

▼▼▼【按圖看】日本第一酒店小姐Enrike 獲得酒店客人浮誇的寵愛，及Enrike 的奢華生活▼▼▼

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▼▼▼同場加映：24歲的歐陽妮妮生於名人世家，爸爸歐陽龍是前藝人，現在從政，媽媽傅娟也曾是圈中人，姑姑則是歐陽菲菲，歐陽妮妮會擁有多少個Hermès手袋？大讚哪款LV手袋？立即公開款式及價格（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼同場加映：「天王嫂」昆凌成立了個人品牌後，非常着重穿搭，當然也有不同的手袋配合她的穿搭，當中不乏Hermès 、Fendi、Deluxe、Salvatore Ferragamo等手袋，逾25個手袋收藏（延伸閱讀）▼▼▼