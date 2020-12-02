UNIQLO、GU除了時裝一直廣受好評，它們推出的家居服及睡衣也備受讚好，不少款式即使在沒有廣告宣傳及特價的情況下，亦很快就被搶購一空！到底UNIQLO和GU的居家服有什麼魅力能讓人一試愛上，成為隱藏熱門搶手貨？現在就為大家揭秘！

UNIQLO和GU推出的冬季居家服備受讚好，在剪裁、設計和用料都廣受好評，讓人一試愛上。（uniqlo_hk_macau@IG）

冬天最開心的事情莫過於穿上鬆軟又舒服的睡衣，然後躺在溫暖的被窩裡度過一個愜意的假期，加上新冠肺炎(COVID-19)疫情加重的緣故，不少人留在家中的時間增加，因此對家居服的需求也增加不少，而現代人對於生活品質也變得更有追求，因此一套舒適又美觀的睡衣就很重要，不妨參考一下UNIQLO和GU的多款家居服，改掉用舊衣當睡衣的習慣，讓生活增添一點儀式感吧！

新冠肺炎下留在家的時間變多，一套舒適的家居服更是不可或缺。（uniqlo_hk_macau@IG）

UNIQLO人氣熱賣居家服

UNIQLO的家居服是品牌長期熱賣的產品之一，不管冬天還是夏天款式都極具人氣，除了因為UNIQLO一向用料柔軟又舒適，它們的家居服在剪裁和設計方面一點都不馬虎！UNIQLO家居服設計以簡約、休閒的風格為主，甚至成為日常休閒服裝穿出門也沒有問題，一件衣服兩種穿法，方便又實惠！另外UNIQLO不時會和其他品牌合作，例如是迪士尼及日本Sanrio等，推出經典卡通如米奇老鼠、史努比、蛋黃哥等角色的可愛風格家居服，滿足一眾童心未泯大細路！在家裏穿上美美的居家服，留家抗疫的心情也會變得愉快得多了！

UNIQLO的居家服設計簡約休閒，用料透氣舒適，顔色選擇新穎，甚至可以當作外出服裝穿著。（uniqlo_hk_macau@IG）

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GU棉花糖系列引搶購潮

GU今季推出的居家服更適合擁有一顆少女心的女生們，品牌最新上架的棉花糖居家服系列大受女生們喜愛！夢幻又唯美的馬卡龍色調非常吸睛，加上質料採用珊瑚絨製成。居家服就如系列的名稱一樣，像棉花糖一樣柔軟又輕盈，觸感非常舒服，令人一摸就會愛上！輕柔的珊瑚絨穿上會有種被幸福包圍的溫暖感，令冬天變得不再寒冷，加上今季還加入了兔子、小熊、蝴蝶結這些設計元素，可愛感十足，難怪在日本一推出就被搶購一空！

GU的棉花糖系列居家服很適合少女心的女生們，夢幻又唯美的馬卡龍色調非常吸睛。(GU)

▼▼▼【GU熱賣棉花糖居家服系列】▼▼▼

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