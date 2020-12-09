聖誕節約會要注意「內在美」！襯衫別忘了內衣　日本最流行的款式

日本街頭早就已彌漫著一股濃厚的耶誕氛圍，不少人正忙著挑選聖誕禮物、開始打點聖誕派對當天的應景穿搭。不過，也有很多日本女孩在聖誕節這天會特別在意自己的「內在美」。因為在這一年一度的重要節日，不少人準備與男友一起共度特別的夜晚。因此能替如此的浪漫節日增添色彩的聖誕節內衣，就是本次的重點，快來看看日本時下最流行的聖誕節內衣吧！

聖誕節是留下美好回憶的不二法則！

在一整年的大小節日當中，聖誕節是再浪漫不過的日子。所以，女孩們心裡當然最希望能與心愛男友共度這美好的一天。耶誕節如果準備與情人共度的話，建議女孩們別忘了準備一件別出心裁的內衣，為美麗聖誕夜先暖身營造期待感。

節日專屬的主題式穿搭，可是日本女孩們最拿手的！什麼款式的內衣穿上後不但會讓男友心花怒放，同時還能展現自身魅力呢？接著就為各位精選值得珍藏的聖誕節款內衣！

聖誕節約會除了要襯衫，還要襯好內衣！按圖查看兩款精選聖誕節款內衣▼▼▼

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為了迎接如此特別的日子，光是換上一套全新的內衣，就會讓人感覺充滿活力喔！如果妳是平常就會因應不同節慶派對而勇於嘗試各種時尚的女孩，今年聖誕別光只顧著打點外面的穿搭，記得也試著為自己準備一套應景的「內在美」吧！

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