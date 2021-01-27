Bra應該點保養？胸圍易藏細菌或致胸部感染刺痛 3個狀況提你換新

撰文： 方格子 最後更新日期： 2021-01-29 10:38

那天一名女主管，請教內衣怎麼清洗，我才想起：對啊！我要告知大家胸罩乾淨的重要性。 我在臨床，曾經遇過一位25歲的上班族，來我的門診，說她的胸部刺痛，問她哪裡痛？右邊痛！右手舉起也痛，我聽診和檢查完了一切正常，正在百思不解，因為她的疼痛表情非常真實，我忽然靈機一動問，妳自己檢查胸部有任何紅腫，癢痛嗎？她終於點頭，於是我檢查胸部，原來她右側乳房下緣出現紅腫，小痘痘，明顯的鋼缐壓痕的接觸性皮膚炎，天啊，她的右邊乳頭，比左邊更深深，且奇癢無比，我終於明白了，這是長期穿著又緊，又髒的胸罩造成的皮膚疾病。據她說，她為了省錢，她不常買胸罩，而且也不怎麼去淸洗，反正穿著在裡面，不太會有人發現的。妳的身邊有這樣的人嗎？

胸罩一定要定時更換！甚麼時候要換新的胸罩？（按圖即看）▼▼▼

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定期更換胸罩之餘，也要正確清洗胸罩，如何清洗胸罩最好？（按圖即看）▼▼▼

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胸部的污垢會沾到胸罩

我們胸部上的的「油脂」、「微生物」，夾雜著「污垢」全都會沾附在胸罩上，本來這些東西，跟我們接觸皮膚不會有太大的為害，但如果長時間沒有清洗胸罩、讓髒污垢在乳房周邊積越久，就可能引發一些皮膚疾病。

胸罩會藏有多少細菌？

關於內衣細菌的研究, 英國發現，過1年的內衣，即使清洗乾淨，仍有83%的內衣平均還是殘存有《0.1g的糞便物質》（也就是1萬個細菌。而這些病菌，大家用肉眼都是看不到的。美國皮膚兼病理專科醫生，Dr. Gretchen Frieling引述發現，可能聚集在胸罩中的常見微生物，包括：

金黃色葡萄球菌 ( Staphylococcus )

金黃色葡萄球菌實際上在人類皮膚上最常見。 我們的皮膚擁有自己的微生物菌落或生物種群，可以使它們保持健康和受到保護，而金黃色葡萄球菌，就是我們皮膚上細菌總數最多的細菌之一，也就會容易沾到胸罩了。

棒狀桿菌 ( Corynebacteria )

棒狀桿菌，其實不只生活在皮膚上，而且也是生活在，胃的微生物。 妳躺著吃東西，反胃，反酸掉了屑屑在胸口。眾所周知，這種細菌也許會引起痤瘡。如果妳發現，胸罩接觸部位，出現粉刺，則可能需要更換新的胸罩了。

酵母菌 ( Yeast )

皮膚出汗，製造出胸部潮濕環境，會有一些酵母菌茲生， 常造成汗斑、脂漏性皮膚炎。美國紐約皮膚科醫師Julia Tzu 提醒這些可能會造成胸部嚴重搔癢、紅色丘疹或膿皰性毛囊炎。皮屑芽孢菌 （pityrosporum ），是其特別常見的菌種之一。

為什麼胸罩易藏有細菌？

每次穿脫胸罩時，很多死皮膚屑都會掉落在胸罩上面。 美國皮膚科醫師，茱莉亞·祖祖（Julia Tzu）指出：「那些「死皮脫落」細胞和胸部「皮膚的油脂」，會積聚在緊身的織物上，胸罩就是其中之一。」

依據美國皮膚科醫學會稱，我們每天佔計胸部會掉損至少30,000 - 40,000 皮膚死細胞。胸罩每天都穿，穿著者身上的油脂污染，這些油脂提供了皮膚上微生物生長所需的養料，隨後細菌，就會轉移到衣物纖維上。

滋養天堂三大條件：【熱】的環境，【濕】的汗水，【油】脂分泌，提供了微生物的美食天堂。

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胸部哪裡最髒？

美國托萊多大學 （University of Toledo）醫學中心微生物部的專家處檢查，Bra上的四個「高危」區域：左右罩杯的【鋼圈周圍】、以及靠近【左右腋窩】的部位。

1.罩杯鋼圈附近

2.右側腋窩附近部位

3.左側腋窩附近區域

什麼時候要換新的胸罩？

味道

胸罩會散發出臭味，而且臭味還可能會沾到其他衣服上。很多女生都會把自己胸罩，懸掛著，然後隔1-2天，再聞一聞，沒有味道，又重新穿上胸罩出門去了。

偷偷告訴大家，胸罩隔1-2天，又不是放「隔夜菜」，馬上會臭酸聞到的，更何況人類的鼻子又比狗差，所以妳會常常聞不到，再加上是自己身體的體味，妳的嗅覺習慣了，也分辨不出臭味了！

其實，胸罩直接貼著皮膚上，沾到的汗水最多。妳不洗胸罩，愈放愈久，就愈可能發臭。別以為胸罩穿在最裡面，不洗別人也不會發現，等到妳內衣發臭、其實到一定程度，妳身邊的人都會聞到的。只是大家不太會跟你說而已。

顏色

胸罩，會出現汙漬、甚至開始發黃，也只有妳自己看得到而已。就像我們穿白衣服，衣領䄂口，容易發黃的經驗。妳注意看看接觸皮膚的胸罩邊緣，很多細微的顏色改變。

反正污垢與汗水沉積，只要胸罩不洗，久了就會黃黃的，所以說，內衣記得要買深色？（那也許是欺騙自己眼睛？）

形狀

妳的胸罩，如果出現以下幾種情況，可能考慮換新的胸罩：

1.罩杯，往上移位

2.肩帶，往下滑位

3.胸部，有深厚壓痕 又紅又癢

4.背部，也已有勒痕 又紅又癢

5.罩杯，太鬆，空空的感覺

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多久，洗一次胸罩？

大部分的專家都建議你在穿胸罩 : 同一件內衣，最多2-3次後就應該洗一次。但是如果你運動大量出汗，或在夏天季節裡，那麼穿一次就應該洗一次，才乾淨。

有些文章，這樣形容：大熱天重新穿上沒洗的胸罩，會跟糞池一樣髒。上面佈滿了汗漬、灰塵、油脂、細菌、遮光劑、酵母菌、真菌以及數以萬計的微生物，還有一堆的死細胞的屑屑呢！

一周一次，這是最起碼的，一般來說，是要更勤便才行。基本越貼身的衣物，越應該勤便換洗。

紐約大學醫學院病理專家Philip Tierno認為：在穿胸罩最多三次後，就應該洗一次。然後如果你有大量出汗，那麼請穿一次，就應該洗一次，千萬不要太相信，妳的眼睛，妳的鼻子了！

胸罩不是永遠保固產品

胸罩是消耗品，胸罩的使用次數壽命，大概在100次左右，假設依照2-3天穿回同一件的內衣來說，胸罩，穿近一年就應該拋棄了。記得，每一個週年慶到了，就是記得可以購買新的胸罩了！

如何清洗胸罩？

清洗胸罩，每日一個產品，或其網站都會有寫清洗注意事項，我這裡不細説了，大概大同小異簡單如下：

1.溫水，加入不含酒精成分的清洗劑；

2. 讓清洗劑，充分溶解於水中，不需要太多泡沫，否則將加重清洗難度；

3. 放入要洗的胸罩，如果是棉質胸罩最好為同色，合成材料則無需擔心

4. 將胸罩在肥皂水中浸泡10到15分鐘，以便清洗劑去處油污和污漬，特別髒的Bra可泡一小時

5. 輕輕揉搓胸罩，洗出污漬，通常此時水已變黑

6. 倒掉污水，用清水沖洗胸罩，直至水質不再變色；

7. 特別骯髒的胸罩，可以重複多次以上6個步驟；

8. 不可扭曲胸罩去水，可用兩塊干毛巾擠壓吸收水分；

9. 自然風乾胸罩：可以懸掛（注意應該掛在聯繫兩個罩杯的帶上，避免變形）；也可以放在干毛巾上等待它們自然透風。

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甚麼時候妳要看醫生？

反覆長痘痘的時候

容易流汗，長期有濕的環境。長時間的有病菌堆積，加上胸罩緊貼皮膚，摩擦之下，就可能在後背生出痤瘡、小心胸口和乳房邊緣下有丘疹。

不抓也癢、抓了也癢

胸罩可以保暖胸部，但也會是刺激皮膚的物品之一。尤其是穿「太小，太緊，又不乾淨」的胸罩，易於造成皮膚摩擦，尤其當胸罩上一堆細菌髒東西，摩擦之後會讓皮膚又紅又癢。癢的範圍，當然也包括奶頭囉。不管是奶頭或乳房，如果癢得要死，又不能常常抓，導致妳的生活交際出了問題，記得快點去看看醫生吧！

擦爛性濕疹 ( Intertrigo )

這一種濕疹，也有人叫擦爛性濕疹，好發於皺褶部位的皮膚。主要是皮膚皺襞處，胸罩和胸部皮膚表面密切接觸，局部濕熱散發不出，汗液滯留，導致浸漬濕濕，加上胸囗活動時，皮膚表面，會對緊貼著胸罩，不斷摩擦刺激，而引起了濕疹。

妳的胸罩髒嗎？

問問妳自己，對待胸罩的生活行為，就知道妳的胸罩髒嗎 ?

1.不要天天，重複一直穿同一件內衣

2.記得最多重覆2-3次後，就應該洗一次

3.妳的鼻子、妳的眼睛不能當作胸罩乾淨的評估工具。

4.不要一直買新的化妝品，忘了添購新的胸罩。

5.夏季，運動，易出汗者，可以天天換胸罩！

6.反覆出現又紅又癢，記得看醫生。

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：黃軒醫師，原文：妳的胸罩，那麼髒？】