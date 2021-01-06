【港姐穿搭】謝嘉怡、陳楨怡、郭柏妍及鄺美璇因一同參加2020年港姐競選而相識，雖然在舞台上爭艷鬥麗一番，四人私底下卻是「好姐妹」，年齡相若的她們不時相約聚餐，又會互相慶祝生日。適逢2021年來臨，謝嘉怡上傳與三位好友下午茶的合照，不愛化妝扮靚的謝嘉怡簡約穿搭竟意外地成為「焦點」？

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陳楨怡、郭柏妍及鄺美璇在合照中都穿上短裙或短褲，謝嘉怡則貫徹隨性風格，上身穿白色冷衫，下身則穿黑色長褲，腰間更疑似「失手」露出黑色保暖內衣。但依然有網民喜歡謝嘉怡「別樹一格」的穿搭，有留言指比起其他女生的短裙衣着，更喜歡她的舒適休閒風格。謝嘉怡率性自然的風格雖有市場，但做幕前也不妨多花心思在穿搭打扮上，可讓觀眾煥然一新。

謝嘉怡、陳楨怡、郭柏妍及鄺美璇經常相約聚會。（IG@maisiekwong）

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