情人節禮物2021｜情人節將至，男男女女都開始為另一半準備禮物，女生今年又會想收到甚麼情人節禮物呢？ 編輯按$1500、$3500及$7,100或以下名牌，精選30件禮物清單，最平$1,000有找，無論是時下潮流，還是經典之作應有盡有，大至一線名牌如Hermès、Dior、CELINE，小至小眾品牌A.P.C也有，女生絕對無法抗拒﹗

情人節想得到女友方心不妨看看以下情人節禮物提議。（《她的私生活》劇照）

$1,500以下：掛頸卡套（Cardholder with Strap）

價錢實惠的Cardholder成為送禮首選，但略嫌沒有新意，有沒有想過掛頸卡套呢？

在Chanel 2020 秋冬時裝騷上，便有一套造型是以復古金屬長頸鏈，配白色掛頸式鏈條卡套，引起熱話，很多時尚達人也開始利用不同的掛頸小手袋、飾物進行穿搭，非常特別，掛頸式更是2021年不可或缺的趨勢，就算對方不是用於穿搭上，平日女生返工用來放員工證，掛在身上，也甜入心吧；因此今個情人節送上掛頸卡套不但顯示你的時尚觸覺，更顯用心。

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+ 8 + 8 + 8

$3,500以下：首飾

情人節送飾物時，切記戒指要小心考量，因為戒指有着承諾和佔有意味，除非雙方非常穩定，而買錯戒圍也很避忌，要是不適合，對方又覺得你不夠了解或思考着「是否真的送給我」，開口問，又不夠驚喜，因而飾物類中，頸鏈、手鏈是保守派，又同樣心得女士歡心。

近年各大品牌相繼推出入門價首飾，不再是遙不可及，像是女生最愛品牌之一Tiffany & co.的Return to Tiffany系列價錢親民，千元可入手，又夠經典，女生收到Tiffany Blue的小禮盒也心花怒放；就算是Hermès的頸鏈也是3千多便可入手，絕對是送禮之選。

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+ 7 + 7 + 7

$7,100以下：名牌手機袋

基本上女生都愛手袋，但情人節送萬元以上的手袋，確實有點負擔；潮流興小手袋，加上各大品牌為配合電子產品的設計，推出時尚的耳機套、電話殻，甚至手機袋（Phone Bag），價格比起一直有名牌入門款之稱的Camera Bag更經濟，而且正中鍾情於尺寸小巧的女生。

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+ 3 + 3 + 3

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+ 33 + 33 + 33

▼▼▼同場加映：日本女生おと.是一名古着店的員工，每天都要有不同穿搭造型，但作為小資女，根本不可能一年365日都穿不同衣服，因而穿搭技巧非常重要，hsr.ot主要以Uniqlo和GU配搭出截然不同的造型，如此貼地的穿搭吸引逾8萬粉絲。（延伸閱讀）▼▼▼