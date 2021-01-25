撰文： 周凱欣 最後更新日期： 2021-01-25 12:00

【情人節禮物】情人節就到！CELINE 、 FENDI 、 BURBERRY 、 GUCCI 及 PRADA 等名牌手袋，將在TWIST 推出「2021 情人節精選禮物 」限定減價優惠，多款明星同款的歐洲名牌手袋，均以超抵的折扣價就可入手，不妨就在佳節之前，悄悄向另一半暗示！那怕是沒有情人，也值得買來寵愛一下自己。

蔡卓妍(阿Sa)也大愛的Burberry帆布皮革系列，輕巧又不失大牌質感。(choisaaaa@IG)

Burberry帆布皮革手袋必搶！阿Sa大愛

近年風格大變的Burberry，既保留了經典的優雅元素，更添加了更年輕百搭的味道，在百花齊放的時尚界，挽回不少分數，一洗過乏味的頹氣。值得點名大讚的一定是CRAFTED FROM CANVAS系列，用上耐磨的帆布，結合皮革肩帶及飾邊等，輕巧又不失大牌質感，加上Burberry標誌性的大Logo，非常時尚百搭，吸睛度十足，就連蔡卓妍(阿Sa)也是這個系列的粉絲！今次同系列的Burberry帆布皮革手袋，更減價接近４千元，絕對要鎖定加入購物清單！

【2021年情人節精選禮物】BURBERRY手袋原價：$16,200；折後價：$12,312

楊丞琳身上的黑色CELINE Classic Box Bag一直大受歡迎，紅足多年！(rainie77@IG)

CELINE Classic Box Bag紅足10年 楊丞琳常用

極簡風格的CELINE Classic Box Bag，是品牌經典中的經典，由上一代創意總監Phoebe Philo留下的不朽火紅袋款，自推出以來超過10年，仍是不少女生心中最夢幻的袋款。CELINE Classic Box Bag設計不花不巧，俐落的方正外型時尚百搭，就是這份簡單美，讓袋款非常耐看，歷久不衰，無論從那個角度看都充滿質感。

如果想要投資一個經典長青的名牌手袋，CELINE Classic Box Bag絕對是永不後悔的一款，即使是背上十年也絕無問題！CELINE Classic Box Bag的魅力就連眾多女星都難以抗拒，好像是楊丞琳、歐陽娜娜、超模劉雯、Elsa Hosk、Toni Garrn，韓國女星朴孝敏、金喜善、Anne Hathaway等也是人手一個。人氣一直高企的CELINE Classic Box Bag，這次也竟然出現在情之節減價貨品之列中，減價8千2百多元，立即秒殺是常識吧！

▼▼▼【女星大愛的CELINE Classic Box Bag，背上十年也絕無問題！】▼▼▼

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【2021年情人節精選禮物】CELINE手袋原價：$34,500；折後價：$26,220

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