撰文： 陳思霖 最後更新日期： 2021-02-07 21:00

【12星座．農曆新年2021】很多人都希望2021年能夠送舊迎新，農曆新年快到了，想在牛年送走霉運換來更多好運，其實可以利用幸運色穿搭來增加運氣，讓來年更加順風順水，一起看看屬於12星座2021年的幸運色穿搭吧！

12星座2021年開運色穿搭公開！新一年穿上幸運顏色衣著增加好運吧。(choisaaaa@IG)

來自日本的知名戀愛占卜師マーリン瑠菜指出，不同的顔色都擁有不同的能量，可以影響人的思維，選對適合你的顔色還可以增加運氣。最近她就公開了12星座在2021年的幸運顔色，將這些顔色穿在身上，新年還可以為自己招來好運，增加自信心。其實新年不一定只穿紅色，以下立即為大家揭開12星座各自最幸運的衣著顏色！

▼▼▼【12星座新年開運色公開！女星時尚穿搭示範，不一定穿成「利是封」，愈穿愈旺的顔色是...】▼▼▼

+ 19 + 19 + 19

▼▼▼【同場加映：12星座|2021年愛情運預測 山羊、天秤脫單 誰桃花最旺勢不可擋？==>12星座在2021年的愛情運勢，按圖率先看！】▼▼▼

+ 33 + 33 + 33

▼▼▼【同場加映：2021年12星座開運顏色銀包 白羊座藍色增人緣 獅子必選白色旺桃花==>12星座2021年運勢及開運色銀包！(按圖即看)】▼▼▼