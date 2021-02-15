日系穿搭｜新垣結衣型格配搭上班、放假都適合　打造日劇女主氣質

撰文： 窩日本 最後更新日期： 2021-02-16 12:23

各位女生們看日劇，除了看劇情與演員的精心演出，大家會否像小編一樣喜歡留意女演員的打扮，學習她們的穿搭風格呢？這次就以2020年秋季日劇幾位女主角與日劇《僱傭妻子》（逃避雖可恥但有用）Special篇新垣結衣的打扮作例子，喜歡日系風的話就可以把她們作為範本參考！

▼▼▼秋冬日系打扮是怎樣？按圖看日劇女演員的穿搭技巧：

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1.《僱傭妻子》 – 新垣結衣

《逃恥》相隔4年終於以新春特別篇回來了！由新垣結衣飾演的女主角美栗在劇中榮升為媽媽，講述兩夫婦如何克服懷孕期間的各種問題，也順道探討日本不同的社會問題，還提到疫情。雖然美栗的身份改變了，服裝卻是一如以往的時尚。

就像上圖的紅色長版T，直接穿的話可以會看起來一大片紅噹噹，長版T也容易給人太悠閒的感覺，但她卻配了白色的高領內搭及黑色馬丁鞋，馬上變得型格。今年秋冬很流行高領的衣服，除了高領的毛衣也可以用內搭來製造層次感，即使是休閒服卻讓人不會感到很隨便，時尚都是藏在細節裡喔！

美栗跟平匡先生去入籍時穿的衣服，日本人結婚入籍都是穿很簡單，不過就算是穿便服，卻還是有好好穿搭的喔！SNIDEL的白色上衣袖子有著大花邊，寬鬆的袖子是近年的流行元素，而腰間卻有束腰的設計，整體顯瘦讓身型比例更好看！白色上衣感覺斯文，下身搭配純色長褲會顯得成熟、女性化，相反搭配格子長褲的話就比較可愛，上班、日常外出穿著都很適合呢！

2.《魯邦的女兒2》- 深田恭子

在《魯邦的女兒2》中，女主角深田恭子作為小偷家族的女兒，總是穿著優雅華美的裙子，而其中這條Noela的蕾絲連衣裙的出鏡率極高。這種V領連衣裙今年真的很流行，雖然整條裙子都用上白色蕾絲，卻不會很俗氣，很適合恭子這種可愛型的女生。上身的鈕扣與腰間顯高腰的設計讓身型比例更好看，雖然很多日本女生都不是很高，但只要挑選得宜，穿起長裙也不會看起來很矮。

粉藍色的中袖款式也是很好看，跟恭子這種甜美的女生很搭！

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3.《危險的維納斯》 – 吉高由里子

跟深田恭子不同，吉高由里子在《危險的維納斯》中的角色自由奔放，帶點小惡魔的感覺，所以衣著也比較性格跟成熟一點。在劇中，吉高常常穿著皮衣，假皮素材在今年秋冬非常流行，除了皮衣，也可找到皮裙、皮褲等。很多人可能會覺得穿皮衣會看起來很強勢，但其實像吉高那樣以短版皮衣搭長襯衫或是連衣裙，配個單肩包，就能剛中帶柔，沒有想像中難搭配！

吉高由里子在劇中穿的這件Rawtus皮外套以薄及柔軟的皮料所製，穿起來很修身，自然垂下的領子也很好看。

4.《姐姐的戀人》- 有村架純

在《姐姐的戀人》中，有村架純飾演的女主角家境不是很富有，性格爽朗，平常都是穿休閒風格的服裝。休閒風不好好搭配會容易感覺土氣，而秋冬時期最簡單就是上身套一件連帽衫或是休閒上衣，很多人可能會選擇「安全」的黑白灰，但其實可以參考有村那樣選一件顏色明亮的上衣，就不會有平凡的感覺。由於上身版形較寬鬆，而下身就選貼身一點的褲子，整體看起來不會太臃腫。

INella的休閒上衣與ADAM ET ROPÉ的針織褲子。喇叭褲型的針織褲子也是今年的流行款式，讓腿型看起來較修長，而且針織布料穿起來很舒適，很多女生都一穿就愛上這種褲子。

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5.《極道主夫》- 川口春奈

在《極道主夫》中飾演上班族的川口春奈這一身就是完美演繹了時尚休閒的上班服，灰色西裝外套與格子長褲顏色比較樸素，搭配一件鮮橙色的上衣，整個造型不會太沉悶。全身色調統一所以看起來也不會有違和感，讓人看出你有花心思搭配，在辦公室中亮眼卻不會標奇立異。

UNITED TOKYO的西裝外套與BOSCH的格子長褲，模特兒搭配黑色上衣或襯衣感覺會斯文許多，相對起來，川口春奈的穿搭感覺比較年輕。

五位日劇女主角的打扮各有特色，你最想要模仿哪一種風格呢？

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