Bottega Veneta飾品被指似電話線　索帶、萬字夾都可以放上身？

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-02-04 14:38

【Bottega Veneta】日本街頭品牌AMBUSH早前推出一系列「索帶」飾物成網絡熱話，而Bottega Veneta近日釋出的2021早春系列飾品外形卻像固網電話線，同樣令人摸不着頭腦。

Bottega Veneta 2021早春系列推出「固網電話線」外形的飾品，售HK$3,600至HK$15,400。(Bottega Veneta)

Bottega Veneta飾品外形似「固網電話線」？

Daniel Lee入主Bottega Veneta後，交出的貨色總不讓人失望，甚至輕易成為時尚界的IT Item。Bottega Veneta 2021早春交出一系列「固網電話線」外形的飾品，包括耳環、頸鏈、手鐲、戒指，以琺瑯純銀製成，配以白色、天藍、淺紫色、綠色等多個顏色，設有單純的「固網電話線」圈曲設計外，另外亦提供立體花卉拼圈曲設計的款式，價格在HK$3,600至HK$15,400之間。

除了白色頸鏈款需預購，其他款式亦已於香港官方網站發售，未知是次推出的飾品會一如既往成為觸目產品，還是繼AMBUSH，成為下個被取笑的對象？

▼▼▼按圖看Bottega Veneta 2021早春系列飾品，這個極似「固網電話線」的系列，你又滿意這設計嗎？▼▼▼

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AMBUSH Zip Tie飾物似IKEA索帶？

AMBUSH早前推出Zip Tie「索帶」飾物，外形與日常常見的索帶外表並沒太大分別，僅由塑膠材質變成黃銅和純銀，被一眾網民取笑其設計與價錢未成正比，就連IKEA宜家家居也發帖「抽水」，指以相同價錢可在IKEA買到近100套索帶，繼續讓AMBUSH Zip Tie「索帶」飾物話題升溫，不過同時其中AMBUSH Zip Tie Bracelet款式已在官方網站售罄，受歡迎程度不輸討論聲音。

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