撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-02-08 19:00

風靡全球的韓國人氣女團BLACKPINK一直是時尚潮流的指標，任何衣服、飾物、手袋只要穿在她們身上，就會想掀起一股跟風熱潮，四人曾穿過的單品都會頻頻售罄。除了眾所周知的奢侈品牌，BLACKPINK成員私下亦十分鍾愛一些小眾品牌，而且價格親民小資女都能入手？

紅遍全球的女團BLACKPINK一直是時尚潮流的指標。（blackpinkofficial@IG）

Jennie私下愛穿平價品牌ZARA 最低HK$59就能入手？

集性感、甜美、個性於一身的BLACKPINK成員Jennie向來被視為時尚指標，她一直是時尚品牌的寵兒，更被譽為「人間香奈兒」，時尚穿搭的影響力不容小覷。光鮮亮麗的明星經常穿著奢侈品牌的服飾，一件單品就要價不菲，讓一般民眾望塵莫及，除了「天價」服飾，Jennie私下也熱愛小眾以及快時尚品牌，不但價格親民設計又易於配搭，引起一波又一波模仿潮！

Jennie身上的每件單品都會掀起搶購狂潮。（jennierubyjane@IG）

▼▼▼【Jennie私下喜愛的6個小眾平價品牌，同款單品最平僅售HK$41！】▼▼▼

+ 18 + 18 + 18

「這些」韓國平價品牌成為BLACKPINK新寵？

引領潮流的BLACKPINK成員每個人的時尚品味也各有不同，外表甜美的Jisoo私下竟然喜愛充滿個性的復古服飾品牌，而成員Rose則偏愛法式少女風格，各有所好的BLACKPINK成員私下愛穿的平價品牌有哪些？

BLACKPINK每個成員的穿搭都會引起熱話，她們私下喜愛平價品牌有哪些？（roses_are_rosie@IG）

▼▼▼【被BLACKPINK點名的「親民品牌」公開 ，Lisa同款針織外套4百入手！】▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

▼▼▼【韓國女團身材管理超嚴苛要求，更有特定的計算公式！==>同場加映：韓國女生最理想體重公開 女團嚴苛軍訓式減肥 多吃一塊餅也是罪？】▼▼▼

▼▼▼【男友沉迷看「Lookbook」更自瀆？==>同場加映：韓國Lookbook只穿內衣教穿搭太誘人？男友沉迷看影片：寧願他看AV】▼▼▼