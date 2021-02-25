撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-02-25 21:00

【財政預算案2021｜電子消費券｜名牌手袋】財政司司長陳茂波昨（24/2）公布新一份《財政預算案》，將向合資格18歲或以上香港永久性居民與新來港人士分期發放總額HK$5,000電子消費券。 縱然消費方法有限制，但變相可在其他方面節省開支，將儲蓄用來購入新手袋獎勵自己，推介這些HK$5,000以下小資手袋款式，就連何超蓮、黃翠如、宋熙年等星級用家都紛紛在社交平台打卡？

Maje星級用家：何超蓮、湯怡、黃翠如

【財政預算案2021｜電子消費券｜名牌手袋】「最美千金」何超蓮仍是有「貼地」一面，不時使用價錢相對親民的手袋款式。(laurinda_ho@Instagram)

雖然在手袋款式選擇上，比其他飾品品牌輸蝕，但巴黎時裝品牌Maje出品的手袋價格親民，款式具設計感亦實用，時尚感十足，故仍受不少女生喜愛，包括何超蓮、湯怡、黃翠如。

追求平實的女生，可入手湯怡擁有的Croc-Effect Embossed Round Leather Bag，圓形輪廓與鱷魚紋壓花，配襯金屬裝飾物增加精緻度。若希望入手獨特款式，則可選擇何超蓮和黃翠如都擁有的Pyramid Bag，錐形設計比平日常見的方正形狀手袋更別緻可愛，有個性不易撞款，點綴造型之餘，更可成為打卡之物。

▼▼▼按圖看星級推介款，何超蓮和黃翠如擁有的Maje Pyramid Bag顏色已未能於香港官網入手？▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

Apede Mod星級用家：周秀娜、Janice Man、謝安琪

【財政預算案2021｜電子消費券｜名牌手袋】周秀娜使用紐約品牌Apede Mod的Froggy Bag。(chrissienana@Instagam)

紐約小眾品牌Apede Mod深受時尚達人喜愛，在社交平台不乏看到其蹤影。品牌注重高實用度設計，卻在選色以及輪廓造型上大膽求變，如鮮色調、近年推出的漸變色調，整合知性高雅與玩味感。

品牌主張「貴精不貴多」的理念，僅提供8個款式。當中，Froggy Bag與Le Book為大熱款，連周秀娜、Janice Man、謝安琪亦擁有。縱然款式選擇並不多，但熱門款式Froggy Bag則可額外購入珍珠鏈或金屬鏈帶，瞬間變得更個人化。

▼▼▼按圖看周秀娜、Janice Man、謝安琪的星級推介款，即使加購鏈帶仍HK$5,000有找？▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

▼▼▼何超蓮、陳凱琳、宋熙年同時擁有多個小資手袋款式，低至HK$499就能入手？按圖看星級推介款。▼▼▼

+ 39 + 39 + 39

▼▼▼同場加映｜陳法拉愛好的手袋亦貫徹其低調性格，比起小手袋，實用才是最重要。（延伸閱讀）▼▼▼

+ 10 + 10 + 10

▼▼▼同場加映｜蔡卓妍（阿Sa）不時都會使用大型手袋，５款手袋容量夠大，哪款旅行都帶埋？按圖率先看袋款。（延伸閱讀）▼▼▼

+ 10 + 10 + 10

▼▼▼同場加映｜荷蘭品牌Ateljé結合手機殼與斜孭袋概念，造就出各式各樣的鏈帶電話套，務求令生活更高效率。（延伸閱讀）▼▼▼