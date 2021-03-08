MUJI｜153厘米身高時尚教主推介　無印5件穿搭好物助視覺增高？

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-03-08 17:55

【MUJI無印良品｜穿搭好物】MUJI無印良品的簡約風格廣受女生喜愛，網上美妝與收納品的推介，甚至是內部員工的必買排行榜中均大受歡迎；至於服飾穿搭好物亦被熱捧，對於個人嬌小的女生，有不少可增高視覺的好物值得留意。

MUJI無印良品穿搭好物推薦︱台灣網紅Meg日前拍攝影片分享她默默回購的MUJI無印良品穿搭好物。(maygobla@Instagram)

MUJI無印良品穿搭好物推薦 台灣「矮子界時尚教主」多次回購？

台灣網紅Meg時常在社交平台分享穿搭，以及拍攝影片到YouTube記錄生活日常與各色各樣的好物推介。身高153cm的她，多以小個子角度出發，教授視覺顯高的小技巧，更開創了個人時裝品牌「mini matters」，為小個子女生提供更多選擇，故此擁有「矮子界時尚教主」之稱。

日前，Meg就拍攝影片分享她默默回購的MUJI無印良品穿搭好物，指覺得那些單品需一直存在衣櫃裡，沒有它們可能會感到焦慮，有些單品是她曾在社交平台分享過，結果大量網友們都對好穿程度表示同意；而有些單品更是好穿得要把它推薦給家人。

▼▼▼按圖看Meg回購多次的MUJI無印良品服飾單品，哪款式被她評為100分？▼▼▼

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MUJI無印良品1件連身裙或長身恤衫穿出不同風格？

其中一樣Meg推薦的好物是女裝法國麻洗水企領連身裙，棉麻製造大增舒適感，配合直版與連身設計，適合懶女生。企領連身裙或長身恤衫一直都是MUJI的大熱產品，雖然款式多以素色為主，但簡單的設計總是能無限搭配，可以單穿，也可以搭配其他單品穿着增加層次感，打造不同風格造型。

▼▼▼日、台女生都愛穿MUJI無印良品長身恤衫，按圖看看她們如何搭配。▼▼▼

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MUJI無印良品小白鞋百搭易襯 贏在性價比？

Meg也推薦MUJI的撥水加工有機棉束繩便服鞋，她表示已多次回購白色款式。MUJI的小白鞋也受許多女生喜愛，除了舒適度高，亦設有撥水加工處理，避免水漬沾染鞋面；再者，價格只售HK$195，比起Converse、Vans等品牌出品，CP值更高。

▼▼▼日、台女生熱捧MUJI無印良品小白鞋，原來有5色可供選擇？▼▼▼

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▼▼▼同場加映｜MUJI無印良品由即日起至2021年4月11日進行減價折扣，以下整理好「精選日用品優惠」以及「隱藏冷門美妝好物」兩大必買清單。（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼同場加映｜推介6件MUJI無印良品收納好物，最平HK$8買得到？有機棉帆布手挽袋實用度高，就連日本女生也愛。（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼同場加映｜以下MUJI無印良品美妝好物，尺寸傾向小型，能方便收納和外出攜帶。▼▼▼