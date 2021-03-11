Chanel送禮最得體　Dior方巾值幾錢　25件「最便宜」名牌產品

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-03-11 13:06

最便宜名牌產品｜如果要到名店選購實惠的禮物，你會想起甚麼？Chanel耳環？Gucci皮帶？還是Fendi手鏈？但統統都上千元以上。到底千元內可以在名牌中買到甚麼東西，台灣Youtuber進藤喜彥便拍片為大家實測一下，竟然最後可用$54買到1貨品在名店走出來。

台灣Youtuber進藤喜彥走進名店詢問最便宜的商品，並真金白銀購入。（進藤喜彥 Yoziness Youtube擷圖）

25件「最便宜」名牌產品 哪款才適合送禮？

名牌對於一般人都像是遙不可及，因而用「Dream」來形容，像是「Dream Bag」，希望努力工作賺錢買到想要的；又或名牌的既定印象是只會對有錢人恭敬，對沒消費的顧客便「白鴿眼」。

台灣Youtuber進藤喜彥對於名店體驗、價格很好奇，因而決定進行實測，到各大名店購買最便宜的產品，並探視以「低價錢」到底買到甚麼、價格定位又會是如何。

▼▼▼台灣Youtuber進藤喜彥去了25間不同的名店購買「最便宜」產品，當中包括Hermès、Chanel、Cartier等，當中有3間竟可以用$60走出店舖，又有哪些商品最令人意想不到？▼▼▼

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