Chanel、LV送禮最得體　25件「最便宜」名牌商品哪款性價比最高？

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-03-11 15:17

名牌｜如果要到名店選購禮物，你會想起甚麼？Chanel耳環？Gucci皮帶？還是Fendi手鏈？預算銀碼多少？以為要千元或以上？原來一百幾十元也可以，難以置信？看看台灣Youtuber進藤喜彥在名店走一轉，就知這價錢有什麼選擇，當中有些產品令人意想不到...

台灣Youtuber進藤喜彥走進名店詢問最便宜的商品，並真金白銀購入。（進藤喜彥 Yoziness Youtube擷圖）

25件名牌產品 適合送禮又價錢易入手？

台灣Youtuber進藤喜彥對於名店體驗、價格很好奇，決定到多間名店實測，以「最便宜低」為目標，看看可以買到什麼？

▼▼▼台灣Youtuber進藤喜彥去了25間名店，包括Hermès、Chanel、Cartier等，其中3間，他付了$60便完成任務； 這些商品可能你也意想不到？▼▼▼

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▼▼▼同場加映：日本風水師李家幽竹分享了銀包催旺桃花與財運的小技巧，01女生精選了各大名牌銀包款式並整合最新定價，包括Hermès、Chanel、Louis Vuitton（LV），大家可按需求、喜好選擇，按圖即看（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼同場加映：12款經典波鞋，包含Nike、adidas、Puma、New Balance等，哪一款可以讓你瞬間成美腿，哪一款又讓你變粗腿？第1名與第12名同時上腳實在太殘酷了，按圖即看波鞋比拼圖（延伸閱讀）▼▼▼