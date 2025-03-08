運動風芭蕾舞鞋易融入日常！百搭舒適推薦：PUMA、Salomon甜美

芭蕾舞向來給予大眾一種優雅的距離感，漂亮的芭蕾舞鞋更是舞者的專屬。但近年掀起混搭風，更出現了「Blokette」一時尚關鍵字﹐除了可將運動單品與日常服飾混搭外，更出現了運動風的芭蕾舞鞋（Ballet Sneakers），款款都讓人心動，想換上跟著翩翩起舞！而且運動風的芭蕾舞鞋，不僅夢幻好看，更有著運動鞋的舒適，今個春夏季一起入手一雙！



運動風芭蕾舞鞋推薦1. PUMA Mostro Ｘ GLOWNY 「Power & Grace」運動鞋

PUMA與韓國小眾設計師品牌Glowny推出聯名系列「Power & Grace」，以結合1980年代衝浪鞋與1968年短跑釘鞋的綜合輪廓的PUMA Mostro作延伸，鞋子有著前衛尖刺細節的橡膠鞋底，為原本扣環加上可拆式的緞面綁帶，別具巧思的設計。這款「Power & Grace」目前共推出3款配色，分別是粉色、米黃和黑色，分別配上銀色或黑色緞面綁帶，夢幻又易搭。

運動風芭蕾舞鞋推薦1. PUMA Mostro Ｘ GLOWNY 「Power & Grace」運動鞋（Puma.KR）

運動風芭蕾舞鞋推薦2. Acne Studios Leather ballet flat lace up leather shoes

Acne Studios不只蝴蝶結手袋吸引，早前推出的運動風芭蕾舞鞋同樣引人注目。這款鞋皮革繫帶芭蕾舞鞋，有著芭蕾舞鞋的輪廓，以帶有細小紋路的皮革製作而成，除了鞋面的綁帶，鞋後跟亦配上裝飾用綁帶，以及無縫橡膠鞋底。這款鞋有著芭蕾舞鞋標誌性輪廓，亦有運動鞋的舒適。

運動風芭蕾舞鞋推薦3. Salomon X Sandy Liang

法國鞋履品牌 Salomon與小眾品牌Sandy Liang推出聯名系列，包括Salomon Speedcross 3 Ribbon 和 Salomon RX MJ 兩款全新設計。其中Salomon Speedcross 3 Ribbon 是以品牌原有的款式融入粉色絲帶，使型格的運動鞋增添甜美！

運動風芭蕾舞鞋推薦3. Salomon X Sandy Liang（圖片來源：Salomon官網）

運動風芭蕾舞鞋推薦4. adidas Taekwondo MEI Ballet

adidas的這款鞋子是近年很流行的Originals Taekwondo為原型，原是跆拳道訓練鞋，推有良好的舒適性和俐落的輪廓，很受歡迎！這次所推出的新款融入芭蕾舞鞋設計，鞋面有著同色調交叉繫帶，配上柔軟的皮革，穿著舒適又易搭。目前共推出銀色和黑色。

運動風芭蕾舞鞋推薦5. Kiko Kostadinov Lella Hybrid 芭蕾舞鞋

Kiko KostadinovLella是來自保加利亞的小眾品牌，所推出的Lella Hybrid 芭蕾舞鞋完全不用擔心會撞款！這雙芭蕾舞鞋採用抛光小牛皮和漆皮製作而成，以俐落輪廓打造出運動風，加上如芭蕾絲帶相近綁法的鞋帶，鞋帶還帶有品牌的金屬小圓牌，營造出如運動風的芭蕾舞鞋。目前這款芭蕾舞鞋共推出3款配色，分別是灰色、棕色以及黑色，值得一提的是黑色款的鞋帶是藍色，對比感更強烈。

運動風芭蕾舞鞋推薦5. Kiko Kostadinov Lella Hybrid 芭蕾舞鞋（Kiko Kostadinov）