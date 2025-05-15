「禁裸令」下的康城影展紅地毯：還有2限制、Bella Hadid高級性感

第78屆康城影展（Cannes Film Festival），由2025年5月13日至5月24日在法國康城節慶宮舉辦，今日已正式揭幕！除了入圍作品精彩，每年的紅地毯亦是星光閃耀，不過今年大會為紅地毯及影展區域的穿著添上了新規定，包括甫宣布即議論紛紛的「禁裸令」以及限制寬大或拖尾過長的禮服，讓人猜測可能會因此使紅地毯失色不少！「01女生」和大家先來看看康城影展的限制令，以及今年眾星們的造型。



今年康城影展在開幕前夕宣布了新修訂的官方守則（Getty Images）

康城影展紅地毯限制1. 禁止裸露禮服

今年康城影展在開幕前夕，宣布的新修訂官方守則中表明，基於體面及禮儀考量，紅地毯及影展任何區域均禁止裸露，建議以西裝和晚禮服為優先服裝選擇，同時闡明嘉賓不得以「裸裙」或過度暴露造型現身，違規者可能會被禁止走上紅地毯。

康城影展紅地毯限制2. 限制累贅服飾

除了「禁裸令」外，於新修訂官方守則中還新增限制累贅服飾，包括特別寬大或拖尾過長的禮服，解釋指是因這類服飾會妨礙賓客通行及座位安排，違規者可能會不被允許進場。

康城影展紅地毯限制3. 禁止自拍

在康城影展的紅地毯上，還有一條規定是在2018年起禁止，不允許嘉賓在紅地毯上自拍。影展總監Thierry Frémaux直指，在紅地毯上自拍是庸俗又荒謬。

康城影展紅地毯造型

康城影展紅地毯造型1. Bella Hadid

在康城影展紅地毯「禁裸令」宣布後，不少人笑稱是為超模Bella Hadid而定，在過往亮相紅地毯，她都帶來不少裸露或透視性感造型，吸引眾人目光。今年Bella Hadid就已一襲黑色Saint Laurent高衩禮服現身，側邊高開衩與隨意的交叉肩背帶設計，完美展現了她的性感與迷人。此外作為Chopard全球形象大使的她，亦戴上Chopard的高級珠寶，為整體造型增添華麗的優雅，亦向眾人證明在新規定裡，她仍能展現出高級的性感。

康城影展紅地毯造型1. Bella Hadid（Getty Images）

康城影展紅地毯造型1. Bella Hadid（Getty Images）

康城影展紅地毯造型2. Becky Armstrong

曾主演泰國人氣劇集《粉紅理論》及電影《真愛萬歲》的GL女神Becky Armstrong，先後換上兩個造型現身，一套是全白色造型，以露肩上衣搭配褲裝，展現簡約俐落的氣場。另一套則是來自VINNPATARARIN 的鮮粉紅色鏤空禮裙，配上Roger Vivier的平底鞋現身，鮮艷奪目的色彩，瞬間成為眾人焦點。

康城影展紅地毯造型2. Becky Armstrong（Getty Images）

康城影展紅地毯造型2. Becky Armstrong（Getty Images）

康城影展紅地毯造型3. Juliette Binoche

60歲法國影后 Juliette Binoche是今屆主競賽單元評審團主席，在開幕日以一身白色褲裝禮服現身，披上白色頭巾，型格又不失優雅。

康城影展紅地毯造型3. Juliette Binoche（Getty Images）

康城影展紅地毯造型4. Caroline Daur

德國的知名時尚博主和模特Atelier Emé，在出席紅地毯時，身穿意大利時尚品牌Atelier Emé的白色禮服現身。以露肩配上不會太長的裙擺，設計簡約，是很安全的穿搭。

康城影展紅地毯造型4. Caroline Daur（Getty Images）

康城影展紅地毯造型5. 萬千惠

有遵守官方規則的女星，亦有嘗試挑戰的女星。中國女星萬千惠在康城影展紅地毯時，就身穿中國禮服設計師品牌WANGFENG白色禮服現身，有著4層厚厚的層次蓬裙，配上超長的拖尾裙襬，雖可能與限制有違，但的確成為焦點之一。