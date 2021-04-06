撰文： 陳思霖 最後更新日期： 2021-04-06 13:00

亞洲女性普遍都是「梨型」身材，即是上身瘦、下身寬大，特別是臀部和大腿根部兩側太突出而造成「假胯寬」問題，視覺上就像一個梨的形狀一樣，不管四肢多麼纖細，一旦有「假胯寬」就會顯得下半身又短又肥。

很多亞洲女生都有「假胯寬」的問題，導致下身看似肥胖，其實選對下身單品就可以隱藏缺點。（choisaaaa@IG）

很多女生因為工作久坐容易有下身水腫或者肥胖的問題，甚至有些女生的「假胯寬」的成因是遺傳關係，即使減肥也難以一時三刻改變天生的身形。不過其實只要靠穿搭，一樣可以修飾身形上的缺點，在視覺上打造成纖瘦長腿的感覺。很多梨型身材的女生因為下身肥胖的問題，在挑選褲子時都面對著很大煩惱，怕穿錯了不褲型頓時會放大缺點，以下就教大家避開那些「顯肥」地雷以及如何挑選一條適合梨型身材，可修飾下物肥胖問題的褲款吧！

▼▼▼【梨形身材、下身肥胖必要避開以下「6大顯肥褲型」】▼▼▼

▼▼▼【可修飾梨形身材、下身肥胖的「6大顯瘦褲型」】▼▼▼

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