162cm日本人妻3招減齡顯瘦穿搭　馬甲背心增層次視覺「縮細」骨架

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-04-09 08:00

不少女生雖然不是太肥，但礙於骨架大，容易擔心顯胖、顯大隻。身高162cm的日本人妻Yuki已育有一女，打扮不單只似少女，更集減齡、顯瘦於一身，絕對值得參考。

日本人妻Yuki已育有一名女兒，但穿搭造型亦十分具個人風格。( _____m.we@Instagram)

日本人妻Yuki已育有一名女兒，但她總愛選擇Uniqlo和其他日本品牌服裝，同時帶來更減齡、顯瘦、顯高的視覺效果，其Instagram更得到 4.2萬名人士追蹤。同樣喜歡復古感的你，或是想要多嘗試的女生，也可一作參考之用。

連身褲 / 工人褲

日本人妻Yuki傾向選擇連身褲，尤其是工人褲款式。(_____m.we@Instagram)

提到減齡，必定是連身裙／褲！或基於方便照顧小朋友的關係，日本人妻Yuki傾向選擇連身褲，尤其是工人褲款式。大多時候，她都會以素色T-Shirt配襯鬆身剪裁的工人褲，搭配converse或露趾鞋款，塑造出慵懶以及活力感；然而，想要正式感的話，亦可像日本人妻Yuki一樣選擇以恤衫搭配連身褲，素色以外，也可選擇幼直間紋設計的款式，帶來點綴之餘，亦可營造非常顯著的顯瘦效果，修飾身形。

假若希望增加至恰得好處的女人味，建議亦可搭配露肩上衣，甚或直接選擇Bra Top作為內襯，呈現若隱若現的小性感，增加吸睛度。

▼▼▼【按圖看】日本人妻Yuki減齡穿搭，連身褲 / 工人褲絕對是必備之選！▼▼▼

馬甲背心外搭

在挑選馬甲背心時除了材質外，亦建議選擇短身款式。(_____m.we@Instagram)

近年流行外搭背心。 日本人妻Yuki亦時常以這種方法搭配服裝，如她會在印花恤衫外穿上同色系的背心，增加層次感，提升整體造型。不過，這搭配方法不一定只能於應用於秋冬季，只要選擇針織或其他薄身款式，春夏同樣適用。日本人妻Yuki甚至選擇復古款式，令造型更突出。

除了留意材質以外，亦建議選擇短身款式，由於短身的關係，無論是用來搭配連身單品或內搭上衣，再配襯下身服裝，都能輕易有助延長身形比例；背心顏色亦必須比內搭襯衫至少深色一度，視覺上才能「縮細骨架」。

▼▼▼【按圖看】日本人妻Yuki馬甲背心穿搭方法，有神奇「縮細」骨架效果？▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

反摺褲腳

牛仔褲以及斜布褲都成為日本人妻Yuki時常穿着的單品。(_____m.we@Instagram)

日本人妻Yuki的穿搭造型都以簡單為主，不過重點是她追求高舒適度，變相貼身牛仔褲並不會是她的選擇，相反她傾好選擇設計中性、直腳牛仔褲以及斜布褲，並以T-Shirt作搭配。

為讓造型更有特色同時營造視覺顯高效果，日本人妻Yuki都會選擇帶有反摺設計的款式，或直接於穿上褲款後，將褲腳向上反摺兩至三下。如果本身褲管較闊身，卻想打造出窄腳褲的效果，則可先以將褲管向內摺一下，然後再向上摺成自己想要的長度，同一條褲則可帶來不同造型感。

▼▼▼【按圖看】日本人妻Yuki長褲顯高穿搭方法，向上反摺是關鍵？▼▼▼

同場加映：日本人妻以Zara、GU襯名牌袋，給平日對穿搭的毫無頭緒的女生作參考＝＝＞（延伸閱讀）