日本155CM女生顯高穿搭　高腰褲、傘裙穿出「三七身」長腿比例

撰文： 陳思霖 最後更新日期： 2021-04-30 08:00

顯高穿搭｜天生嬌小的女生，可能會很羨慕那些擁有逆天長腿的女生，像是衣架子一樣穿什麼衣服都很好看。但是其實嬌小的女生，其實也可以通過「後天的努力」去修飾自己身高的缺點，只要懂得配合穿搭，就能在視覺上給人高挑的感覺，改變身形矮小的問題。

日本女生Moyu也是嬌小一族身高只有155cm，但照片上看來卻十分高挑。（moe___u@IG）

日本女生大多都身形嬌小，可是她們卻懂得利用穿搭去掩飾缺點，好像這位日本穿搭達人Moyu也是小個子一族，身高只有155cm，可是從她Instagram分享的照片看起來十分高挑，通過適當的搭配技巧和服裝剪裁改變身形比例，視覺上如同增高了10cm！Moyu也很喜歡選擇日本品牌GU的服飾仍日常穿搭，小資女生們不妨可以多作參考！

增高技巧重點1：高腰長寬褲

長寬褲是很好的增高單品，而且還十分顯瘦。（moe___u@IG）

很多嬌小的女生可能見到又寬又長的褲子都會盡量避開，卻不知道長寬褲是很好的增高單品，而且還十分顯瘦。首先挑選長寬褲的時候最好選擇高腰的，可以幫助拉長下半身的比例。

現時市面很多長寬褲長度都是長過腳踝位置，加上高腰設計，雙腿的位置就從腰身延展到腳踝位，下半身比例大幅度增加，在視覺上就會產生一種「超長腿」的感覺。另外鬆身的設計可以幫助微胖的女生遮蓋住兩邊盤骨突出或者大腿較粗的問題，搖身一變成為擁有模特兒般又長又直的雙腿。

▼▼▼高腰寬長褲「視覺增高」穿搭技巧：(按圖看更多)▼▼▼

增高技巧重點2：高腰傘狀長裙

Moyu很擅長利用高腰長裙去修飾身形，特別是有垂直線條的百褶裙。（moe___u@IG）

嬌小女生要謹記的一點就是把下半身的比例拉長，三七身形比例最顯高，如果五五身則會顯得身長腳短，反而更加突出矮小的缺點。Moyu很善於利用高腰的傘狀長裙去改變身形，特別是有縐褶的長裙或百褶裙，褶痕的設計可以很巧妙地把下身線條向下延伸，而且長裙的垂墜感比起短裙更強，又可以遮蓋粗腿，不過要小心不要挑選太貼身和直身的長裙，很容易突顯肥胖的問題，A字型的傘狀裙才能修飾到下半身。穿上高腰的傘狀長裙還可以把上身衣服攝入裙內，突出腰線更加顯高。

▼▼▼傘狀長裙「視覺增高」穿搭技巧：(按圖看更多)▼▼▼

增高技巧重點3：束腰突出腰線

近年非常流行一件式的連身裙，Moyu也是連身裙的愛好者。（moe___u@IG）

近年非常流行一件式的連身裙，不用動腦筋思考怎樣配搭之餘又可以增添熟女氣質。如果連身裙配上束腰的設計，更是增高的必備穿搭單品，顯高之餘也更有造型感。

連身長裙原本就可以突出身長，如果是五五身材的女生就更適合穿束腰的連身裙，特別是長度到腳踝位的連身裙會更顯瘦，而束腰的設計恰好能突出腰線之餘又把腰線拉高，讓人有下半身很高挑的錯覺。除了束腰的款式，腰間有蝴蝶結綁帶的細節，也可以把視線集中到腰線，更能呈現腰線位置，同樣有拉長雙腿比例效果，絕對是小個子女生衣櫃的必備品。

▼▼▼束腰長裙/連身裙「視覺增高」穿搭技巧：(按圖看更多)▼▼▼

▼▼▼同場加映：【按圖看】微胖、嬌小女生必學！4個顯瘦又顯高的「襯衫攝衫法」▼▼▼(延伸閱讀)

+ 17 + 17 + 17

▼▼▼同場加映：【按圖看】ZARA春季碎花單品推介，必買甜美又性感洋裝！▼▼▼(延伸閱讀)