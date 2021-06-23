衣物保養｜KO唇膏、咖哩、油漆、飲品污漬　四種法寶家中要常備

穿搭筆記
撰文：
最後更新日期：

生活中總有那幾個瞬間：工作讓你氣到拍桌卻自己打翻桌上的飲料、漂漂亮亮地喝下午茶卻把整杯飲料打翻在身上，或是正在享受美食卻把咖哩、醬油噴到白色衣服上，沒事沒事，先不生氣，知道這些污漬都能被洗掉也許能讓你好過一點，接下來就來看看不同汙漬的清洗方式吧！

KO 4種頑固污跡的妙招，油漆、唇膏、咖哩都無問題~▼▼▼

+6
+6
+6

Dappei 結語：

其實總結下來，牙膏、酒精、含氧漂白劑、小蘇打這幾樣東西最好在家裡常備，因為這幾樣東西能夠處理的污漬蠻廣的，你的寶貝衣物沾到污漬也不用總是送洗衣店了。

相關文章：貴價毛衣起毛粒不要丟！三個小工具助冷衫重生（按圖預覽）▼▼▼

+9
+9
+9

相關文章：髒衣浸一晚才洗？拉鍊衫鈕沒扣好？　5個錯誤洗衫習慣傷機不衛生（按圖預覽）▼▼▼

+21
+21
+21

相關文章：解決枕頭套上難纏的油垢的妙方（按圖預覽）▼▼▼

+11
+11
+11
洗衫技巧｜衣服有異味、沾染油漬怎處理？　即睇22個實用洗衣貼士
收納技巧｜衣物買太多放不下？近藤麻理惠教你3招衣物收納技巧
新衫着幾次已起毛粒或磨損？　關鍵未必在衣物質而是在洗衣機…
牆身發霉點算？台男15秒完事曬清潔對比遭網民點醒：另一個更有效
衣物沾到醬油漬用熱水沖係冇用　日本專家教你用一支飲品徹底去漬
衣服不用全翻轉？晾衫有法可除濕味？　即學5個省時省力洗衫技巧
打掃｜為環保將舊牙刷當縫隙刷？　4大清潔家居習慣原來大錯特錯
淺色衣物最怕污漬？日本達人4招衣服去污術　秒除豉油唇膏咖哩漬

延伸閱讀：

不是沒衣服穿，是衣櫃太亂找不到！收納女王「近藤麻理惠」衣物收納 3 大招，房間再也沒有衣服山！

襯衫這樣洗才能不褪色又平整！不能不知道的「清洗襯衫」小技巧全公開！

原文：衣服沾到油漆、口紅、咖哩怎麼辦？衣物除漬妙招快收藏，沾到怪東西再也不崩潰！

【本文由「dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供。】

請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。