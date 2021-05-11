Tory Burch返工鞋減價、Michael Kors近5折　30款輕奢名牌鞋減價

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-05-11 13:00

減價名牌鞋｜Tory Burch、Kate Spade、Michael Kors 向來都是小資女最愛的3大輕奢品牌，以親民價錢就可擁有大牌的質素。網購平台The Outnet近日的減價鞋款，款式大方得體，除了返工鞋也有日常休閒款，實用度高，總一款得你歡心。

Tory Burch返工鞋鞋頭飾有經典雙T Logo，向來深受OL歡迎。（rohina＠Instagram）

Tory Burch：經典返工鞋

許多OL都喜歡Tory Burch金屬圓形雙T的經典Logo，易襯長青，在減價款式中也不缺這人氣款，甚至更有最受歡迎黑金平底鞋，Logo設計夠搶眼，瞬間點亮上班造型。此外夏日必備的草鞋、涼鞋、小白鞋等，也是不容錯過的款式，配搭日常休閒穿搭，百搭又舒適。

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+ 5 + 5 + 5

Kate Spade：優雅裸跟鞋

Kate Spade設計風格甜美優雅，雖然不像Tory Burch有大大的Logo設計，但Kate Spade的設計簡約中見細節，像是蝴蝶結、刺繡圖案等，散發出甜而不膩的少女心。其中Slingback裸跟鞋設計，尖頭款有延長雙腳錯覺，後跟飾有細帶繞著腳踝，露出腳眼和足踝位，氣質溫文，約會必備。

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+ 4 + 4 + 4

Michael Kors：時尚羅馬涼鞋

Michael Kors除了手袋出名，鞋款也是值得留意的好物。Michael Kors設計型格率性，鞋款融入了鏈釦、鎖釦、窩釘等金屬配飾元素，適合追求時尚感的女生；另外，卡其色的羅馬涼鞋，經典百搭，更是以真皮設計，折後也是$623，值得入手。

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+ 6 + 6 + 6

（圖片及價錢只供參考，減價貨品數量有限售完即止。所有商品及價格以官方資料為準。）

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+ 28 + 28 + 28

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