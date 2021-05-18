UNIQLO、GU感謝節14日限定減價優惠　30件夏日清涼款首週熱賣推介

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-05-18 18:30

【UNIQLO、GU感謝節減價】Uniqlo與GU由5月21至6月3日一連14日舉行「感謝節」優惠，分為2週優惠期進行，多款人氣單品限時大減價，每週均不相同，以下精選兩個品牌第1週30件抵買款式，不妨搶先看定，把握這次減價掃貨機會！

【UNIQLO、GU感謝節減價】Uniqlo與GU由5月21至6月3日一連14日舉行「感謝節」優惠，不妨搶先看定減價款式，把握這次減價掃貨機會！(UNIQLO)

UNIQLO、GU感謝節第1週（5月21至27日）開賣優惠

UNIQLO、GU感謝節於5月21至6月3日進行，T-Shirt、裙裝、褲裝等夏日單品以限定價發售，款式多又吸引；而且在第1週（5月21至27日）期間，於兩大品牌單次購物滿HK$400，即能獲贈UNIQLO快乾毛巾或GU不銹鋼便攜式摺疊餐具及水杯套裝，送完即止。

UNIQLO感謝節優惠主打「清涼感」

許多女生都愛於夏日購入麻棉材質服裝，親膚透氣之餘，更能減低出汗的不適感，而UNIQLO的第1週減價貨品就包括麻棉短褲以及連身長裙款式。另外，更吸引的是Sport Utility Wear和AIRism系列都列入減價範疇中，前者以吸汗速乾的彈性透氣物料製成，後者質感清涼，適合炎夏穿着，值得入手！

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GU感謝節多款女裝減價 精緻又百搭

GU的減價貨品較為全面，囊括多款連身裙、T-Shirt等皇牌單品，黑、白等基本色調以外，更設不少糖果色調，加入捲邊、露肩、Cut-Out剪裁等細節設計，輕鬆打造既具夏日氣息又吸睛的造型。多款上衣以優惠價HK$129就能購入2件，GU亦將多款BRA-FEEL背心加入優惠當中，單穿或是當成內搭配襯不同上衣與外套，營造層次穿搭亦可，同樣搶眼又好看，喜歡mix and match的女生不容錯過！

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（圖片及價錢只供參考，減價貨品數量有限售完即止。所有商品、價格以活動詳情，以官方資料為準。）

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