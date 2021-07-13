Crop Top勿配這種褲　六大穿搭貼士讓你自在不害羞顯露微性感

夏天到來，從天橋到街頭，你絕對無法忽視短版上衣crop top的存在，但你真的知道該如何駕馭這款單品，並融入你的日常穿搭嗎？以下我們為你整理出六大重點，讓你不用再擔心缺乏鍛鍊的小腹或是稍嫌寬的臀圍，毀了這款單品所能展現的性感與俏皮的女人味！



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1. 選擇穿起來舒服的長度

短上衣有許多版型與長度，你應該選擇穿起來最自在、最有自信的款式。如果你擔心自己不那麼完美的腰腹線條，那麼剛好及腰的長度可讓你安心許多；如果你擁有傲人的馬甲線，那麼肚臍上方的長度可以讓你小露性感卻不會過度曝露。

2. 比例是重點

比起其他單品，短上衣的穿搭更需注意**「比例」的拿捏！因為上衣的布料已經比一般的單品略少，下半身你可以搭配高腰裙或是高腰寬管褲，如此一來你只會露出一點點上腹的肌膚，「短v.s.長、少v.s.多」**是讓你不出錯的簡單原則。千萬別搭配低腰牛仔褲，這種大面積的裸露還是留在90年代就好。

3. 別露出肚臍

如果你是去海邊或是參加音樂節，愛露多少都是你的自由，但如果你想將短上衣穿出有型的夏日都會look，露出肚臍可不是個好主意。

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4. 借鏡40和50年代的復古淑女風

同樣大熱的高腰圓裙、已是必備單品的及膝鉛筆裙，都是短上衣的絕佳搭配。帶點小性感的上半身與乖巧淑女風的下半身，剛好有種趣味的反差，讓你散發不同層次的女人味。

5. 方型短袖短上衣讓你的行動更自在

不是每個人都習慣露出一截身體（特別還是在中間），有袖子的方型短上衣比起緊身背心短上衣讓人自在、也安心多了。

6. 披件小外套營造多層次穿法

騎士皮衣biker jacket、西裝外套或是針織衫，不但能瞬間改變你的total look，也能讓你的造型有更多層次感。把外套當成披風的穿法，讓你看起來有如街拍潮人般有型。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：六大重點讓你駕馭春夏最HIT的短上衣crop top】