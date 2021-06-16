消委會運動內衣評測　lululemon得高分　7款表現佳爆冷品牌奪滿分

撰文： 周凱欣 最後更新日期： 2021-06-16 16:43

【消委會／運動內衣／Sport Bra／減肥】夏天到了，減肥成了頭號任務。想在炎炎夏日，穿得清涼炫耀一下身材。現在正是運動減肥的好時機。工欲善其事，必先利其器，在開始之前，最重要的第一步，絕對是選擇適合自己的運動內衣（Sport Bra）！

運動時乳房會拉扯晃動，若欠缺運動內衣（Sport Bra）保護會容易引致鬆弛及乳房下垂。(sammkoling@IG)

運動時為什麼不能穿普通內衣？

別少看運動內衣（Sport Bra）的重要性，不穿上合適的運動內衣做運動，後果卻是會令乳房鬆弛及下垂。英國樸次茅斯大學由Dr. Joanna Scurr率領，專門研究乳房健康的團隊Research Group in Breast Health (RGBH)的一項研究發現，超過50%的女性曾遇到在運動時因乳房晃動所造成的疼楚問題，特別在進行高強度運動如跳躍及跑步時，乳房會感到疼楚。他們還提到女性的乳房是沒有肌肉的，依靠皮膚和韌帶作為支撐結構，當韌帶過度拉伸而欠缺保護，就會引致鬆弛及乳房下垂的後果。所以無論運動與否，都應該選擇一個合身及具承托力的胸圍。

在購買運動內衣（Sport Bra）的時候也可以根據運動類型及激烈程度的來挑選。(sammi_chengsauman)

消委會測試了市面上15個品牌的運動內衣（Sport Bra），測試以舒適度、排汗快乾度及耐用程度等多方面步進行分數評核。其中6款的表現達4.5分，Under Armour、PUMA、Lululemon、Cotton On和CW-X的運動內衣排汗快乾度程度表現達5分，而CW-X的舒適度更達5分，其餘5款舒適度均為4.5分，整體表現相當不錯。

令人意外的是，較少香港人認識的西班牙運動品牌Oysho，打低Nike、adidas等一眾國際運動大牌，成為唯一奪得整體評分為5分的滿分，在舒適度、排汗快乾度及耐用程度等方面都有高評分表現。

▼▼▼【按圖看】消委會測試女性運動內衣結果，7款表現達4.5分以上，唯一滿分評分竟不是知名大牌？▼▼▼

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女士運動內衣（Sport Bra）可分為壓縮式 (compression)及包裹式(encapsulation)兩種。在購買運動內衣（Sport Bra）的時候也可以根據運動類型及激烈程度的來挑選。消委會建議運動的強度愈大，所需的運動內衣固定性應該愈強。現在很多品牌官網及標籤上都有標明每款所適合的運動及支撐度，購買的時候可以作為參考。

▼▼▼【按圖看】買運動內衣（Sport Bra）如何入手？消委會建議5個選購運動內衣貼士▼▼▼

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▼▼▼【按圖看】根據運動類型選擇內衣，不同運動對胸部造成的衝擊強度也不同▼▼▼

此外，Research Group in Breast Health (RGBH)研究人員Dr. Brown提醒大家在購買運動內衣（Sport Bra）的時侯，最重要的是要試上身，不妨在試身室內跳跳動動，確保運動內衣能夠為胸部提供足夠的支撐力，還可以透過留意以下幾個重點，選擇適合自己的運動內衣（Sport Bra）：

▼▼▼【按圖看】選擇運動內衣（Sport Bra）4個設計重點，底圍、罩杯需留意？▼▼▼

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