lululemon減價｜名牌Sports Bra $300入手　Pure Apparel低至$12x

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-06-22 19:00

【運動內衣／Sport Bra／減價】運動內衣（Sports Bra）以及Leggings等貼身衣物要點揀？首要舒適具保護力，兼且款式時尚，增加造型感。lululemon、Pure Apparel、Sweaty Betty 正減價促銷，折後最平百多元，值得入手！

【運動內衣／Sport Bra／減價】lululemon、Pure Apparel、Sweaty Betty分別進行減價促銷。(lululemonhk@Instagram)

lululemon限時大減價 Leggings多選擇

加拿大運動服裝品牌lululemon是大部份女生的首選之一。lululemon官網推出限時減價優惠，大部份Sports Bra、Leggings、背心上衣等，顏色尺碼齊全，Leggings具有多款長度，可因應身高選擇，小個子女生也能尋到心頭好，最平HK$680可入手，Sports Bra優惠價約3百多元，相當抵買！

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Pure Apparel低至27折 包括多款色彩鮮豔款式

網上購物平台ZALORA進行大減價，女生喜愛的運動服裝品牌Pure Apparel也有減價，指定背心、Sports Bra、Leggings低至27折發售，Vesta Tank原價HK$406，減價後HK$121；大部份Leggings折後價港幣$200以下，非常抵買，減價款式多以色彩鮮豔顏色為主，為運動造型增添一份生氣。

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Sweaty Betty款式助修飾身形 高實用性

來自英國的運動時尚品牌Sweaty Betty 於2019年登陸香港，並於中環IFC開設首間店舖。品牌奉行環保理念，使用環保以及可持續發展的面料製作，瑜伽服裝剪裁輕易做到提臀、顯瘦效果，同時配合創新印花圖案，一向受女生熱捧。

Sweaty Betty美國官網精選Sports Bra、Leggings、背心、T-Shirt均設減價促銷，部份Leggings款式設有口袋，如Thermodynamic Running Leggings則由原價USD$128（約HK$994）激減HK$300，折後價為USD$89（約HK$691），口袋設計能擺放手機，更實用。

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▼▼▼同場加映｜買運動內衣（Sport Bra）如何入手？消委會建議5個選購運動內衣貼士▼▼▼