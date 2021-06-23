《上流戰爭3》名牌手袋盤點　李智雅Hermès手袋貴氣劇迷捧邊款？

撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-06-23 18:00

Penthouse 上流戰爭｜韓國人氣演員金素妍、柳真和李智雅主演的韓劇《Penthouse》第三季熱播，收視率創佳績，劇情成為話題之外，三位女主角的名牌手袋亦掀起熱潮，哪些手袋成為大熱追捧款？

《Penthouse》中3位女主角的手袋時尚穿搭掀起模仿潮，成為潮流指標。（SBS）

盤點《Penthouse》女主角名牌手袋

《Penthouse》第三季劇情圍繞象徵上流社會的江南最頂級住宅社區而賭上人生的權力及慾望爭鬥，女主角「沈秀蓮」（李智雅 飾）、「千瑞珍」（金素妍 飾）和「吳允熙」（柳真 飾）在劇中華麗高雅的造型，成為話題，名牌手袋搶眼，包括Hermès、Burberry、Salvatore Ferragamo、Michael Kors等，吸引不少劇迷追捧入手。

性格迥異的三位女主角，穿搭風格各有千秋：性格溫順的「沈秀蓮」渾身散發財閥千金氣質，愛用Burberry、Valentino手袋展現優雅貴氣；「千瑞珍」執著於權力與慾望，衣服顏色大多濃艷，配上設計簡約手袋如品牌Fendi，展現獨特氣場，「吳允熙」作為單親媽媽貼地衣著低調雅致，手袋多選價格親民，例如品牌Michael Kors ，款式成熟又百搭。

▼▼▼【盤點《Penthouse》女主角名牌手袋，包括Hermès、Burberry、Salvatore Ferragamo、Michael Kors等，吸引不少劇迷追捧入手】▼▼▼

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作為奸角的「千瑞珍」（金素妍 飾）劇中服裝風格強烈，搭配Fendi、Salvatore Ferragamo手袋更添強勢。（SBS）

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