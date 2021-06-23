內褲清潔正確4招「反面曬」熱水洗最錯？附20款無痕親膚內褲推介

撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-06-23 13:00

內褲如何清洗最抗菌？尤其天氣悶熱，容易侷汗增生細菌致痕癢發炎，以至產生異味，懂得正確清洗及晾曬，有更好殺菌效果！夏天內褲質料要求舒適透氣、吸汗力高，《01女生》精選多款時尚無痕性感內褲以及質料親膚款式內褲，謹記內衣褲需定期更換，保持衛生！

內褲需要定期更換，一般來說，3至6個月替換新內褲，亦有人會選穿棉質透氣款式內褲，加強衛生，減少發炎痕癢。

正確清洗內褲：反面曬晾更殺菌 冷水洗更好？

內褲正確清洗及晾曬方法，原來很多人一直做錯了？洗錯內褲，有機會令黴菌增生，引起陰道炎，免疫力低更易發生。台灣健康節目《醫次搞定》邀請家庭醫學科陳欣湄醫生講解，正確洗內褲步驟，減少黴菌，也可延長內褲壽命。

【按圖看】「洗內褲4大正確步驟」：曬晾方式也有學問？應該如何曬才有助減少黴菌？洗內褲應該熱水或冷水？▼▼▼

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陳醫生指出天然的太陽是很好殺菌方法，內褲最好直接被太陽晾乾，曬內褲需要「反面曬」，讓貼近皮膚的那面可以接觸到陽光，減少黴菌存活，也可延長內褲壽命。

洗內褲應用熱水或冷水？

另外，不少人以為熱水洗內褲可以更乾淨，但陳醫生說這做法未必好，因為陰道分泌物含蛋白質，遇熱易凝固而滲透到纖維，反而更難徹底清潔。

「洗內褲4大步驟」女生需要清楚了解外，原來如何曬內褲也有學問？(《醫次搞定》截圖）

夏日無痕性感內褲10 款 親膚內褲推介

內褲應選什麼質料？棉質內褲柔軟透氣，但當穿貼身設計衣物，露出內褲邊則有點尷尬，有時為增加性趣，又想選擇款式較花巧，性感帶誘惑的內褲，那應該如何選擇才好？以下《01女生》精選多款無痕性感內褲，以及親膚款式內褲，大家可因應喜好選擇心頭好。

【按圖看】無痕性感內褲10款推介：低腰、中腰款亦有，無痕設計不再令人尷尬？▼▼▼

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