小白鞋清潔｜幾張紙巾可「重生」恢復亮白？　必學3招清洗白鞋

小白鞋越洗越黃該怎麼辦？洗鞋達人 : 洗鞋關鍵在除濕、衛生紙！近年簡約風興起，每個女孩鞋櫃裡一定都有好幾雙小白鞋，只不過白布鞋雖然好搭，一髒起來真的讓人很崩潰 ( 淚奔 )，但專家告訴你，洗鞋還在執著於清潔劑真的別傻了！想要白鞋越洗越亮白還不反黃，居家日常小撇步讓妳花小錢換新鞋。



鞋子都快被洗擦破，都無法將白鞋子變回潔淨亮白？以下3個洗鞋秘訣快快學起來吧！（點擊放大閱讀）▼▼▼

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1.為什麼白鞋總是越洗越黃？

網路瘋傳洗鞋方法百百種，牙膏、肥皂、小梳打甚至乳液，身為白鞋愛好者的儂編，還真的每種方法都試過 ~ 只不過，試來試去白布鞋卻越洗越黃，再也回不到最初的潔淨亮白？專家說，許多人刷完鞋都會漏掉最關鍵的步驟，直接把鞋子拿去太陽下曬，導致鞋子乾了之後黃黃的，尤其是用洗頭水、沐浴露清洗，曬後更是會黃得嚇人！主要原因是清潔劑還殘留在纖維裡，經過太陽照射後氧化所形成的頑固黃漬就會殘留在鞋面上，帶也帶不走。

2.洗鞋關鍵在除濕，衛生紙必備！

為了讓白布鞋持續亮白不變黃，專家提醒，洗完鞋一定要搭配衛生紙或紙巾將多餘的水分、清潔劑徹底吸掉！首先直接用衛生紙把整雙鞋包住，讓鞋上的每一塊布都黏到衛生紙，並且放在通風良好處讓鞋子靠牆斜放、自然陰乾，等2天後撕下衛生紙，保證讓白鞋重生潔淨亮白！又或者將鞋子放在通風處，鞋裡塞乾燥劑、除濕包也能有相同的效果呦 ~

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3.不同材質白鞋配以不同的洗法

帆布 : 中性或中性偏鹼性的清潔劑、肥皂、牙刷、衛生紙

帆布鞋真的讓每個女孩又愛又恨，輕巧好穿搭的特性讓儂編買個10雙也願意，不過白布鞋的缺點就是一潑到水或是沾附到髒污，顯髒的程度就像穿了5年沒換一樣殘酷 ~ 在白布鞋的清潔方面，可以選擇中性偏鹼性清潔劑，例如水晶肥皂，或是沐浴肥皂，而後搭配牙刷加強局部髒污的清潔，最重要的是，一定要用衛生紙包覆風乾，才能洗完像全新的一樣。

皮革 : 皮革清潔劑、乳液、牙膏、短毛軟布、棉花棒

為了滿足女孩們的搭配慾，鞋櫃裡沒有一雙皮革白鞋怎麼行？皮革比起布面就稍顯麻煩，首先絕對不能用刷子，任何刷毛都可能在鞋面留下痕跡造成永久的刮傷，再者水洗也是禁忌，一但鞋子發霉真的就無藥可救了 ~ 最好的方法，可以利用日常隨手可得的乳液、牙膏作為清洗劑，將它們塗抹在髒污處，並用軟毛抹布以畫圓方式擦拭，鞋子接縫處則可以利用棉花棒做清潔，既能省下送洗錢，還能換來白鞋純淨風貌。

麂皮 : 清潔慕斯、牙刷、毛巾、吹風機

麂皮鞋款，真的是每個人下雨天的痛，只要一淋到水鞋面的麂皮面料就會變色甚至變質，久了完全失去鞋子原有的光澤魅力 ~ 對付難搞的麂皮鞋款，首要原則就是絕對不能碰水！若鞋面的髒污不大，可先用吹風機的冷風將髒東西吹掉，再用舊牙刷輕刷。或者，可選擇將清潔慕斯噴在污漬處，待泡沫變黑後，再用濕毛巾輕輕按掉，最後用舊牙刷掃過，切記，下手力道要輕柔不要心急！最後再將鞋子放在通風處陰乾即可，千萬別用吹風機的熱風吹它，否則它變形的速度比你想像的還快！

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