Alexander McQueen小白鞋減價$2XXX　顯長腿恩物　20款名牌鞋推介

撰文： 周凱欣 最後更新日期： 2021-07-09 08:00

【減價／Alexander McQueen／小白鞋／名牌鞋】近幾年極簡風盛行，而百搭簡潔的小白鞋，從來都是穩居流行時尚之列。從知名度還是熱賣度來看，Alexander McQueen的小白鞋當然是經典不敗的代表。加拿大最大型的潮流購物網站SSENSE現正進行減價，多款Alexander McQueen人氣小白鞋都有折扣優惠，只要2千多元即可入手紅足多年的經典名牌小白鞋！

Alexander McQueen小白鞋自2016年推出以後俘獲粉絲無數，時至今天依然是熱賣搶手貨。(run_sho＠Instagram)

Alexander McQueen小白鞋之所以如此受歡迎，只因它的設計實在太懂女生心。簡單流暢的外型，百搭易襯；鞋身雖是以白色為主，但鞋跟、鞋帶等細節位置也有多樣化的顏色選擇，簡約中不失吸睛位；厚身的橡膠鞋底在兼顧舒適度同時，亦有增高效果，一穿上去瞬間拉長腿型，對於一眾不愛穿高跟鞋的女生來說，絕對是顯高及美腿恩物。

阿SA（蔡卓妍）也是Alexander McQueen厚底小白鞋的粉絲。(choisaaaa@IG)

Alexander McQueen小白鞋自2016年推出以後俘獲粉絲無數，時至今天依然是熱賣搶手貨，趁減價入手最好不過。SSENSE多款Alexander McQueen人氣小白鞋正進行減價優惠，最經典款Alexander McQueen厚底小白鞋低至2千多元，一年四季都合穿，值得投資！此外，在老爹鞋潮流之下，Alexander McQueen也推出了不少進化版本的小白鞋，例如是更強化運動鞋外型特質的court trainer設計等，迎合盛吹的Sporty Chic風潮。在減價以後由原來近4千元一對，現在只要HK$3238就可買到。

▼▼▼【按圖看】阿SA（蔡卓妍）大愛！Alexander McQueen小白鞋低至2千多元就可入手，推出以後紅足多年，美腿增高效果出眾如同高跟鞋，女生必備熱賣搶手款推介▼▼▼

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除了Alexander McQueen厚底小白鞋以外，SSENSE還有其他減價名牌小白鞋選擇，例如有Valentino、Dolce Gabbana、Chloe等，低至近7折優惠，減價後價錢約2千至3千多元一對，款式比Alexander McQueen較為花巧，適合喜歡潮流感及追求吸睛度的女生。

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