斷捨離｜台灣極簡女生5個買衫貼士　製作「地雷表」省錢不再浪費

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-07-12 19:00

「斷捨離」是種生活哲學，放下對物品的執念生活，緩解疲憊的身心靈是如此的重要。不過，並非人人能實踐，尤其對熱愛購買衣物的女生來說更是難上加難；未有決心捨棄，不如先從根源入手，買衫前先考慮清楚，減少日後因不合適將其棄置一邊的機會。

台灣女生NanaQ奉行「極簡主義」，日前就在YouTube分享買衫貼士。(nanaq521@Instagram)

「斷捨離」實行膠囊衣櫥 以簡單少量的衣服配搭多變造型

台灣女生NanaQ奉行「極簡主義」，減少因過度購買而造成的浪費，讓自己的人生活得更簡單與快樂。2019年，NanaQ開始實行膠囊衣櫥，將自己擁有的服裝減至40件。她指，好處在於愈來愈清楚怎樣的單品能搭配更多的造型，亦避免衝動購物；翌年，更把衣物數量捨棄至25件，主要保留素色、沒有圖案的款式。如果未能像NanaQ如此決絕，不妨參考她近日在YouTube分享的買衫貼士，只選適合自己的購買，或許能改掉平日愈買愈多的購物習慣。

台灣女生NanaQ只有25件服裝，曾示範如何利用同1條半身裙襯出10個造型。（NanaQ@YouTube截圖）

5大買衫「斷捨離」貼士 改變舊習慣才不再造成浪費

台灣女生NanaQ將選購服裝比喻為挑選另一半的過程，指有如選男朋友或彼此相處一樣，需要以舒適度為前提，關係才會更長久，只有是舒適的衣物才會想穿著，不會出現買了後又將其棄置於衣櫃的浪費行為，故此選衣物與選男朋友般要抱認真的態度。

另外，購買新衣物前，建議先製作1個買衫地雷表，將一些不再穿著的服裝款式記下，同時填寫其遺棄的原因，提醒自己不要再入手類似類形的衣物，變相最後所購入的，都會是適合自己的服裝，省錢又不會浪費。NanaQ亦曾示範如何利用同1條半身裙襯出10個造型，證明時尚之道不是在於擁有多少件服裝，而是怎樣利用僅有的單品作搭配，襯出多個適合自己風格的造型。

▼▼▼【按圖看】台灣極簡主義女生NanaQ 5大買衫貼士，怎麼買避免買錯？應該如何製作地雷表？即看「斷捨離」買衫貼士，認真謹慎對待買衫如愛情，從此不再造成浪費▼▼▼

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▼▼▼同場加映｜NanaQ實行膠囊衣櫥，衣物不多，曾在YouTube上分享過如何利用同一條半身裙襯出10個造型，按圖率先看。▼▼▼

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