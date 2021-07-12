斷捨離｜台灣極簡女生5大買衫貼士　製作「地雷表」避免重複買錯

台灣YouTuber「NanaQ」憑著極簡主義的生活方式走紅，拍片分享如何減少日常所需，聲稱不用化妝品、不用衛生紙等，但近日被網友指稱，從她過去影片及生活照中發現有「造假」之嫌，事件惹起不少爭議。

NanaQ暫未有回應，但拋開其不用化妝品或只用清水洗澡等是主張，她分享的買衫貼士，例如製作買衫「地雷表」，對於減少購入不合身方服挺有用，有一定參考價值。



台灣女生NanaQ日前就在YouTube分享買衫貼士。(nanaq521@Instagram)

NanaQ在影片中強調自己沒有化妝品、保養品，只用清水洗澡，平時只有25件衣服及4雙鞋子，生活各個細節上，都盡量保持簡單的原則。

「斷捨離」實行膠囊衣櫥 以簡單少量的衣服配搭多變造型

NanaQ 聲稱自己實行膠囊衣櫥，2019年已將服裝減至40件，好處是愈來愈清楚怎樣的單品能搭配更多的造型，亦避免衝動購物。一年後，她把衣物數量捨棄至25件，主要保留素色、沒有圖案的款式。

衣櫃的衣服變少，如何揀留下哪些？又或者買衣服時，就要更懂得怎樣選，大可參考NanaQ在YouTube分享的貼士。

台灣女生NanaQ只有25件服裝，曾示範如何利用同1條半身裙襯出10個造型。（NanaQ@YouTube截圖）

5大買衫「斷捨離」貼士 改變舊習慣才不再造成浪費

NanaQ將選購服裝比喻如揀男朋友，彼此相處需以舒適度為前提，關係才會更長久，舒適的衣物才會想穿，不會出現買了後又將棄置於衣櫃的浪費行為。

購買新衣物前，她建議先製作1個買衫地雷表，將一些不再穿著的服裝款式記下，同時填寫其遺棄的原因，提醒自己不要再入手類似類形的衣物，換言之，所購的都是合適的，不會浪費。NanaQ亦曾示範如何利用同1條半身裙襯出10個造型，證明穿搭技巧不在於擁有多少件，而是怎樣利用單品作搭配，可變化多個適合自己風格的造型。

▼▼▼【按圖看】台灣極簡主義女生NanaQ 5大買衫貼士，怎麼買避免買錯？應該如何製作地雷表？即看「斷捨離」買衫貼士，認真謹慎對待買衫如愛情，從此不再造成浪費▼▼▼

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▼▼▼同場加映｜NanaQ實行膠囊衣櫥，在YouTube分享過如何利用同一條半身裙襯出10個造型，按圖率先看。▼▼▼

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NanaQ憑著極簡主義的生活方式走紅，不過，近日有台灣網友在Dcard發文，指出NanaQ過往拍攝的短片及Instagram貼文，很多小細節都不符合她所謂的「極簡主義」，例如指某支洗澡的影片裡曾出現盥洗用品，馬桶上多次出現衛生紙的蹤跡，又見到疑似乳液、護手霜等用品。

▼▼▼按圖看：網友發文指台灣YouTuber「NanaQ」的影片中，很多小細節都不符合她所謂的「極簡主義」。點圖看NanaQ被指造假之處▼▼▼

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▼▼▼同場加映｜倪晨曦經常都在IG及YouTube上分享穿搭及美妝心得，近日就示範了如何利用1件白色上衣襯出7個不同造型風格，倪晨曦「一衣走天涯」怎配襯最時尚顯瘦？▼▼▼