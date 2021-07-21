減價｜女星熱捧Danse Lente低至5折　精選30款3千以下減價名牌袋

【名牌手袋／減價】踏入減價季，英國網購平台My Bag亦推出震撼的減價折扣優惠，多款小資手袋品牌如Coach、Michael Kors、Kate Spade、See by Chloé、Furla等低至5折優惠，而在時尚圈極速竄紅的小眾品牌Danse Lente亦包括在是次減價優惠中，更不用HK$2000即可入手？



在時尚圈極速竄紅的小眾品牌Danse Lente亦包括在是次減價優惠中。(selenaleelalee@IG)

小眾人氣王Danse Lente手袋低至5折 Coach大熱腋下袋HK$2100買到

英國網購平台My Bag主打輕奢侈路線，現正進行的年中減價優惠亦包括多個入門級的手袋品牌，當中最值得留意是小眾「人氣王」Danse Lente，亦罕有地推出低至5折優惠，簡潔俐落的袋形配合大膽配色，設計感十足，隱約帶出建築美學般的摩登氣息，連李施嬅也是星級用家之一。當中Danse Lente 人氣款「Mini Phoebe」亦包括在是次減價中，更只要千多元便能入手。手袋如筆記本的書脊環圈設計相當突出，前後兩格設計富實用性，相信不論配襯約會、上班造型亦適合。

Coach推出的「Tabby Shoulder Bag」深受不少女星歡迎。（koki@instagram）

小資品牌Coach的手袋款一向高質易襯，深受一眾OL及小資女歡迎，其大熱的「Tabby Shoulder Bag」在是次網購減價中只需HK$2039便買到一個，方正俐落的復古感設計，配以誌性的C 字母金屬扣，時尚搶眼；手袋更配以可拆式肩帶及長帶，手提及斜揹亦可，相當容易作平日配襯之用。除以上品牌的人氣款有減價外，以下「30款$3000以下輕奢手袋推介」亦涉及不同人氣品牌的手袋，而網購平台My Bag花費超過£100英鎊（約HK$915）便可以免運費直送香港或支付£9（約HK$82）的運費便可，最快更可以4日到手，相信以上總有一個手袋是合大家的心水吧！

【按圖看】「30款$3000以下輕奢手袋推介」Furla人氣斜揹袋低至4折，不用HK$1100可入手，Kate Spade 減價手袋款選擇多，上班、約會款應有盡有？▼▼▼

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（減價貨品數量有限售完即止，所有圖片商品及資料價格只供參考，一切以官網為準。）

同場加映：消費券已於七月四日起接受登記，ZALORA亦接受Tap & Go「拍住賞」的付款方式，以下為大家精選了30款$2,000以內的輕奢名牌銀包，包括Michael Kors、Coach、Kate Spade及Furla等，不論是長銀包或是短款銀包也有大量選擇，相信總有一款得你歡心。▼▼▼

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同場加映：Farfetch也推出年中減價折扣優惠，多款人氣名牌手袋減價低至6折，包括JW Anderson、Salvatore Ferragamo、Balmain等，當中時尚界大熱品牌Marni、Stella McCartney亦低至5折。▼▼▼