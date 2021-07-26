歐鎧淳私服吸睛穿搭　幼帶背心修飾闊膊　大隻女生必學時尚秘訣

東京奧運｜香港游泳女將歐鎧淳（Stephanie）在上屆奧運擔任持旗手，後有「最美持旗手」、「美人魚」等稱號，歐鎧淳今屆更以「A標」成績直闖奧運。歐鎧淳除了在體壇表現出色外，美貌加上健康形象，同時吸引不同時裝品牌愛戴。歐鎧淳在私下穿搭，經常展現出高級時尚感一面。



東京奧運｜奧運「四朝元老」歐鎧淳（Stephanie）周日（25日）在東京水上運動中心出戰個人項目女子100米背泳預賽，在7位泳手出戰的小組得第4名。（stephaniehsau@instagram）

「最美持旗手」歐鎧淳成時尚寵兒

香港游泳代表歐鎧淳（Stephanie）今年以1分00.22秒成績，首次達到奧運A標門檻出戰東京奧運。其實歐鎧淳由2016年年於里奧擔任持旗手開始被大眾注視，除了是體壇的矚目新星，人氣更涉及演藝圈、時尚圈，國際名牌如Chanel、Gucci、Louis Vuitton等，都邀請她出席活動，歐鎧淳甚至在電影《春嬌救志明》，以6句對白獲提名「最佳新演員」。歐鎧淳就曾分享說，影靚相、拍廣告是她運動與生活之間取得平衡。

▼▼▼【按圖看】歐鎧淳從小習泳，身形健美，加上天生又高䠷、臉蛋標緻，是體壇的一大美女代表▼▼▼

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「大隻」闊膊必學 歐鎧淳幼帶小背心「收窄」膊位線條

歐鎧淳雖然從小熱愛運動，但她私下也是一個愛美的女生，不同以往既定印象的運動型女生，歐鎧淳在運動服裝以外，形隊穿搭也十分百變，時而型格率性，時而甜美優雅。不時擔任廣告、平面模特兒的歐鎧淳，時尚觸覺十足，在平日的穿搭展現出運動場上的另一面。

不過自幼練水的歐鎧淳，都有闊膊的問題，視覺上容易顯得「大隻」。在歐鎧淳的穿搭中可見她會花心思在選擇上衣上，膊頭又橫又闊的她，絕不會挑選一字膊的上衣，以免再在視同上拉闊膊位。歐鎧淳卻會選擇幼身吊帶、單肩露膊等上衣款式，在視覺上「收窄」膊位線條，可修飾闊膊問題，同時又可時尚地小露香肩，即使是闊膊也不用「收收埋埋」。

▼▼▼【按圖看】歐鎧淳注重上衣款式設計，修飾闊膊問題，「大隻」女生必學如何配搭才顯時尚感▼▼▼

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歐鎧淳穿上方領設計露出性感的鎖骨，也充滿女人味。（stephaniehsau@instagram）

每個人的身形各有優缺，第一步最先了解自己的優缺，從而找出最適合自己的衣著，好像歐鎧淳雖然有「膊闊」問題，但擁有大長腿與令人羨慕的腹肌，她大可以展示身材的長處，在她的日常照中，她也喜歡露出小蠻腰，這樣便令人焦點放在她的優點上，而非膊闊。

另外，近年流行的方領設計也是顯瘦、修飾虎背熊腰的一大單品。方領設計能露出纖細性感的鎖骨，把視線焦點集中在胸前，加上配搭復古感泡泡袖、皺褶或雪紡等細節，散發出不經已的女人味，也令造型更具質感。此外，歐鎧淳不時運用「上窄下寬」的穿搭技巧，上身穿上貼身、短版甘衣，下身則配襯上闊褲、或A字剪裁傘裙等，優化身形比例，令上身位置更顯瘦。

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